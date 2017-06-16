Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Интервью Первые лица Первые лица регионов

Экспертные мнения

Данный контент доступен для просмотра на персональных компьютерах и планшетах

Перейти на главную страницу

Повелительница жанра: в чем секрет Александры Марининой

16 июня, 18:47 UTC+3 Мильчин Константин
Александра Маринина на книжном фестивале "Красная площадь"

Александра Маринина на книжном фестивале "Красная площадь"

© Артем Геодакян/ТАСС
Автор
Мильчин Константин Константин Мильчин Константин Мильчин
литературный критик, главный редактор сайта gorky.media
Профайл автора

16 июня исполнилось 60 лет Марине Алексеевой. Страна ее знает под псевдонимом Александра Маринина. Константин Мильчин вспоминает, как появился новый русский детективный роман и как Маринина стала одной из основательниц и повелительниц жанра.

В самом конце советской власти стали появляться независимые издательства. Рухнули цензурные препоны, а о соблюдении авторских прав в те времена не особо задумывались. В советское время переводные детективы были дефицитом, их не покупали, их доставали. А отечественные авторы утолить голод к остросюжетной прозе не могли. К тому же иностранный детективный роман был возможностью заглянуть за железный занавес, посмотреть, как живут на Западе простые люди. 

Спрос рождает предложение, и на новорожденный российский книжный рынок обрушился тропический ливень переводных детективов. Как первоклассных, так и второсортных. На ура шли и тонкие психологические триллеры, и топорные боевики, и романы из жизни адвокатов, и смесь детектива с эротикой.

В какой-то момент читатель пресытился переводными детективами. Ему захотелось чего-то своего, понятного, хотелось узнаваемых героев и городов. Чтобы сыщик ел не диковинные блюда из забегаловок Сан-Франциско, а покупал пельмени в магазине "Продукты". Так на сцену вышел новый российский детектив

Ближе к середине 1990-х наступило некоторое насыщение. И триллеры хорошо, и боевики хорошо, а уж эротика совсем хорошо. Но герои, место действия, психология и проблематика были слишком далеки от российского читателя. Маятник спроса качнулся в другую сторону, перешел из одной крайности в другую. Читателю захотелось чего-то своего, понятного, хотелось узнаваемых героев и городов. Чтобы сыщик ел не диковинные блюда из забегаловок Сан-Франциско, а покупал пельмени в магазине "Продукты". Так на сцену вышел новый российский детектив.

Свое первое детективное произведение авторитетный в профессиональных кругах криминолог Марина Алексеева опубликовала еще в начале 1990-х. Тогда же появился псевдоним Александра Маринина. К середине десятилетия выпуск книг был отлажен как конвейер: в среднем две в год. Книги выходили под брендом "Черная кошка" — так называлась первая действительно популярная отечественная серия детективных романов. А вскоре узнаваемым и прочным брендом станет само словосочетание "Александра Маринина".

В чем был секрет этой популярности? С одной стороны, это, конечно же, полная узнаваемость. Москва из романов Марининой — настоящий город, в котором жил и который опознавал читатель. Если в книге написано, что поворота с Мясницкой нет, то значит там его действительно не было. Цены, люди, машины, проблемы, радости — все это было из реальной жизни. И психологические мотивации персонажей — все подлинное, все проверенное.  

Маринина дала читателю правильного героя — Анастасию Каменскую. Кто же лучше всех справится с тяжелыми временами, как не женщина, одновременно хрупкая и жесткая, интеллигентная и простая, беззащитная и опасная для врагов

С другой стороны, свою лепту в популярность внесла, конечно же, Анастасия Каменская. Маринина дала читателю правильного героя. Ну кто же лучше всех справится с тяжелыми временами, если не женщина, одновременно хрупкая и жесткая, интеллигентная и простая, беззащитная и опасная для врагов. У романов был очень удачный баланс. Каменская — не механическая кукла, а, безусловно, женщина, которая думает не только о работе, но и о сугубо женских делах. Она может оторваться от следствия, чтобы накраситься. Но чисто женской прозой тексты Марининой не назовешь. Это универсальная, внегендерная литература.

Каменская — один из редких узнаваемых литературных брендов, которые создали в России за последние четверть века. Их не так много — она отстает от Эраста Фандорина, но опережает мага Антона Городецкого и любительницу частного сыска Дашу Васильеву. Умение создать узнаваемого героя — это признак серьезного писателя.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
Поделиться
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту

Интервью

Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов)

Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов

Священнослужитель в интервью ТАСС не исключил, что увидеть первые публикации результатов экспертиз можно будет летом 2017 года

Владимир Мединский

Владимир Мединский: я категорически против пересмотра закона о запрете ненормативной лексики в кино

Глава Минкульта РФ — о ситуации вокруг фильма "Матильда", мате в кино и кассовых успехах авторских фильмов

Павел Каплевич

Павел Каплевич: я попытался "оживить" "Явление Христа народу"

Известный российский художник театра и кино рассказал ТАСС о совместном с Государственной Третьяковской галереей проекте "ПроЯвление. Диалог с картиной Александра Иванова "Явление Христа народу"

Загрузка...