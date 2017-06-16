Повелительница жанра: в чем секрет Александры Марининой

Александра Маринина на книжном фестивале "Красная площадь" © Артем Геодакян/ТАСС

16 июня исполнилось 60 лет Марине Алексеевой. Страна ее знает под псевдонимом Александра Маринина. Константин Мильчин вспоминает, как появился новый русский детективный роман и как Маринина стала одной из основательниц и повелительниц жанра.

В самом конце советской власти стали появляться независимые издательства. Рухнули цензурные препоны, а о соблюдении авторских прав в те времена не особо задумывались. В советское время переводные детективы были дефицитом, их не покупали, их доставали. А отечественные авторы утолить голод к остросюжетной прозе не могли. К тому же иностранный детективный роман был возможностью заглянуть за железный занавес, посмотреть, как живут на Западе простые люди.

Спрос рождает предложение, и на новорожденный российский книжный рынок обрушился тропический ливень переводных детективов. Как первоклассных, так и второсортных. На ура шли и тонкие психологические триллеры, и топорные боевики, и романы из жизни адвокатов, и смесь детектива с эротикой.

В какой-то момент читатель пресытился переводными детективами. Ему захотелось чего-то своего, понятного, хотелось узнаваемых героев и городов. Чтобы сыщик ел не диковинные блюда из забегаловок Сан-Франциско, а покупал пельмени в магазине "Продукты". Так на сцену вышел новый российский детектив

Ближе к середине 1990-х наступило некоторое насыщение. И триллеры хорошо, и боевики хорошо, а уж эротика совсем хорошо. Но герои, место действия, психология и проблематика были слишком далеки от российского читателя. Маятник спроса качнулся в другую сторону, перешел из одной крайности в другую. Читателю захотелось чего-то своего, понятного, хотелось узнаваемых героев и городов. Чтобы сыщик ел не диковинные блюда из забегаловок Сан-Франциско, а покупал пельмени в магазине "Продукты". Так на сцену вышел новый российский детектив.

Свое первое детективное произведение авторитетный в профессиональных кругах криминолог Марина Алексеева опубликовала еще в начале 1990-х. Тогда же появился псевдоним Александра Маринина. К середине десятилетия выпуск книг был отлажен как конвейер: в среднем две в год. Книги выходили под брендом "Черная кошка" — так называлась первая действительно популярная отечественная серия детективных романов. А вскоре узнаваемым и прочным брендом станет само словосочетание "Александра Маринина".

В чем был секрет этой популярности? С одной стороны, это, конечно же, полная узнаваемость. Москва из романов Марининой — настоящий город, в котором жил и который опознавал читатель. Если в книге написано, что поворота с Мясницкой нет, то значит там его действительно не было. Цены, люди, машины, проблемы, радости — все это было из реальной жизни. И психологические мотивации персонажей — все подлинное, все проверенное.

Маринина дала читателю правильного героя — Анастасию Каменскую. Кто же лучше всех справится с тяжелыми временами, как не женщина, одновременно хрупкая и жесткая, интеллигентная и простая, беззащитная и опасная для врагов

С другой стороны, свою лепту в популярность внесла, конечно же, Анастасия Каменская. Маринина дала читателю правильного героя. Ну кто же лучше всех справится с тяжелыми временами, если не женщина, одновременно хрупкая и жесткая, интеллигентная и простая, беззащитная и опасная для врагов. У романов был очень удачный баланс. Каменская — не механическая кукла, а, безусловно, женщина, которая думает не только о работе, но и о сугубо женских делах. Она может оторваться от следствия, чтобы накраситься. Но чисто женской прозой тексты Марининой не назовешь. Это универсальная, внегендерная литература.

Каменская — один из редких узнаваемых литературных брендов, которые создали в России за последние четверть века. Их не так много — она отстает от Эраста Фандорина, но опережает мага Антона Городецкого и любительницу частного сыска Дашу Васильеву. Умение создать узнаваемого героя — это признак серьезного писателя.