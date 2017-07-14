Почему стоит посмотреть новую "Планету обезьян"

Кадр из фильма "Планета обезьян: Война" © filmpro.ru

Люди плохие, обезьяны хорошие — это совсем краткий пересказ нового фильма "Планета обезьян: Война". Сюжет о том, как одна группа гоминоидов заменяет другую группу гоминоидов популярен в Голливуде уже 50 лет.

По заснеженным равнинам Калифорнии едут четыре всадника Апокалипсиса. С ними увязалась маленькая белокурая девочка. Четыре танкиста и одна невеста ищут страшного Полковника, которого надо убить, чтобы спасти от погибели обезьяний род. Полковник — человек и злодей, всадники — обезьяны и хорошие: два обыкновенных шимпанзе, одна западная равнинная горилла и один калимантанский орангутан. Главный у них шимпанзе Цезарь, он умный, бегло говорит по-человечески и по-обезьяньи, его вы легко опознаете по интеллигентной седине на шерсти в районе бороды и по добрым глазам.

Цезарь за мир, Полковник за войну. Он посадит всех обезьян в концлагерь, а Цезаря будет пытать. Добрые глаза шимпанзе нальются злобой, а Полковник в исполнении Вуди Харрельсона будет злобно смеяться и вообще вести себя так, как и положено кинематографическому злодею. Сюжет пересказывать скучно, давайте лучше поговорим о самой франшизе "Планета обезьян", ведь это, между прочим, девятый ее фильм. Больше сняли только про Эммануэль.

Началось все в 1963 году с иронического романа-притчи француза Пьера Буля: космический путешественник попадает на планету, где люди находятся в животном состоянии, а обезьяны построили свою цивилизацию. По ходу дела выясняется, что когда-то и здесь все было наоборот: но в какой-то момент люди начали глупеть, а обезьяны умнеть, первые окончательно одичали, а вторые цивилизовались. Герой возвращается на Землю, а там все тоже самое — обезьяны рулят. На книгу обратил внимание Голливуд: снятая в 1968 году первая "Планета обезьян" стала вечной классикой и одним из самых часто цитируемых и пародируемых фильмов.

© filmpro.ru

За первой "Планетой обезьян" последовали еще четыре, которые окончательно коммерциализировали и опошлили сюжет. В 2001 году ремейк первого фильма снял Тим Бертон, но дальше дело не пошло. И лишь в 2011 году франшизу перезапустили заново. Теперь все происходит на Земле, человечество почти умерло от обезьяньего гриппа, а небольшое племя обезьян во главе с Цезарем поумнело, научилось скакать на лошадях и использовать копья. Вот уже третий фильм люди и обезьяны то воюют, то мирятся.

Поскольку третья часть имеет название "Война", то зритель вправе ждать боев, перестрелок, взрывов, предсмертных хрипов и криков по рации: "Первый, первый, я дятел". И действительно, в первые 15 минут все вроде хорошо: и хрипы, и автоматные очереди, и крики. Отряд людей убивает обезьян пулями, гранатами и стрелами — один из бойцов вооружен новомодным арбалетом. В ответ обезьяны применяют дымовые шашки и дротики. Дротик круче автомата, человеческое зло повержено, миролюбивые обезьяны торжествуют.

Ненависть к людям могла бы быть революционной, но, в конце концов, мы уже сочувствовали нечеловеческой сущности в "Аватаре"

Дальше начинается жульничество. Следующего серьезного боя зрителям приходится ждать примерно весь фильм, а вместо сцен драк их ждут долгие пешие переходы, сцены обезьяньего геноцида и бесконечные диалоги, в основном — на языке жестов. Фильм снят от лица обезьян, они хорошие, а люди совсем плохие. Это большой прогресс по сравнению с оригинальной книгой и первыми фильмами, в которых плохими были все. Ненависть к людям могла бы быть революционной, но, в конце концов, мы уже сочувствовали нечеловеческой сущности в "Аватаре".

Кстати, фильм Кэмерона здесь недвусмысленно цитируется: мерзкий Полковник из "Планеты обезьян" повторяет позы полковника Куоритча из "Аватара", так же держит кофейную кружку, так же свирепо смотрит на врага. Но это не плагиат, а нечто большее. Наверное, единственное достоинство этого удивительно скучного и крайне вторичного фильма — обилие киноцитат, которые действительно забавно отыскивать.

В фильме есть что-то очевидное: ну, скажем, обезьяны скачут на конях вдоль моря, как они скакали в старых экранизациях "Планеты обезьян". И менее очевидное — например, шимпанзе Цезарь идет по укреплениям мимо своих бойцов, копируя походку и выражение лица Керка Дугласа, который так же шел по окопам у Кубрика в великих "Тропах славы". А сцены в обезьяньем концлагере отсылают к культовому фильму "Мост через реку Квай", сценарий к которому писал первооткрыватель "Планеты обезьян" Пьер Буль. Наверное, эти сложные цитаты и есть единственное достоинство новой картины.