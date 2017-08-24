Уставший жрец: почему померкла слава Паоло Коэльо

Паоло Коэльо © AP Photo/Renzo Gostoli

В начале нулевых по седовласому бразильцу с обходительными манерами сходила с ума вся планета. 24 августа Паоло Коэльо исполнилось 70 лет. Константин Мильчин — о том, почему сейчас его слава померкла, но вакансия книжного жреца оказалась пуста.

Дело было в начале нулевых годов, дело было на ВДНХ. Паоло Коэльо приехал на Московскую международную книжную ярмарку и раздавал автографы. Толпа заполонила все свободное пространство в центре гигантского павильона, люди терпеливо ждали. Иногда писатель выходил на балкон и приветственно вскидывал руки. Толпа издавала приветственный вой.

Больше всего это было похоже на встречу даже не с рок-звездой, а с религиозным гуру. Приехал Жрец. Знаменитый бомбейский брамин-йог. Сын Крепыша. Любимец Рабиндраната Тагора. Люди смиренно ждали. Кумир периодически выходил. Нечто подобное происходило в те годы по всему земному шару — от Будапешта до Каира, от Японии до Америки. Везде люди встречали Паоло Коэльо как нового пророка, который изменит мир, ну или хотя бы жизнь каждого читателя.

В основе любого гипнотического учения лежит сочетание чего-то очень простого и очень сложного, известного и неизвестного. И все это надо излагать с максимально серьезным лицом, как будто бы ты не пересказываешь Ветхий и Новый завет в упрощенной форме, а по меньшей мере открываешь доселе неизвестный закон всемирного тяготения

Один из биографов Коэльо описывает его появление на свет чрезвычайно эффектно: он родился мертвым. Роды шли трудно, младенец казался безжизненным, безутешные родители уже хотели звать священника, но мальчик вдруг издал слабый звук. Последовало несколько дней в инкубаторе, и мир обрел одного из самых успешных производителей бестселлеров.

Семья была богатой, детство было счастливым, но Коэльо начал бунтовать как против родителей, так и против общества, много скитался по миру, конфликтовал с различными властями, жизненный опыт компенсировал недополученное образование, а чтение и увлечение мистическими учениями и религией сделали свое дело. Жрец был готов появится на сцене. И он на нее вышел.

В основе любого гипнотического учения лежит сочетание чего-то очень простого и очень сложного, известного и неизвестного. Коэльо пересказывает своими словами библейские притчи, новеллы из "Тысячи и одной ночи", распространенные литературные сюжеты, но добавляет туда что-то необычное, скажем, какие-то атрибуты, или даже, скорее, проблемы современного мира вроде терроризма и все большего расслоения между богатыми и бедными. И все это надо излагать с максимально серьезным лицом, как будто бы ты не пересказываешь Ветхий и Новый завет в упрощенной форме подзабывшим его гражданам, а по меньшей мере открываешь доселе неизвестный закон всемирного тяготения.

Коэльо — молодец. Он придумал, как стать популярным. Человек с таким уровнем популярности мог бы попробовать совершить переворот или стать диктатором мира. Коэльо остался писателем. И на том спасибо

Жрец пришел вовремя: слава Коэльо начинается в 90-х, когда традиционные системы взглядов и ориентиров пали, учения как светские, так и религиозные, начали отсупать. Запрос на новую квазирелигию был. А потом наступили нулевые, когда появились новые проблемы и вызовы. И пророк обрел тысячи последователей. Его звали к себе президенты и вожди. Шейх из Эмиратов подарил ему виллу. Жизнь писателя превратилась в сплошные туры по миру, где везде его встречали толпы адептов.

Судя по косвенным признакам, стиль Коэльо не блещет красотой и оригинальностью. Роман "11 минут" получил антипремию за худшее описание полового акта в литературе (есть такая не очень почетная ежегодная награда). Российским читателям в этом плане повезло — у нас Коэльо с португальского переводил Александр Богдановский, который обычно занимается Сарамаго, Песоа, Амаду. В общем, с нами Коэльо говорит на более изящном языке, чем с читателями в других странах.

В какой-то момент его время прошло. Он наигрался в пророка и сбавил темп выхода книг, а мир устал от его серьезности. Серьезность вообще сейчас не ко двору.

Возможно, вам покажется, что я ругаю Коэльо. Вовсе нет. Он молодец. Он придумал, как стать популярным, и стал таковым. Человек с подобным уровнем популярности мог бы попробовать совершить переворот или стать диктатором мира. Коэльо остался писателем. И на том спасибо.