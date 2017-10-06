Средняя температура по творчеству: чем хорош и плох новый роман Пелевина

Виктор Пелевин © Владимир Солнцев/ТАСС

Одной из самых ожидаемых книг осени был "iPhuck 10" Виктора Пелевина. Константин Мильчин — о том, где место нового романа на шкале между гениальностью "Чапаева и пустоты" и посредственностью "Смотрителя".

Рассказчика зовут Порфирий Петрович, и его не существует. По крайней мере как физического тела. Порфирий Петрович — компьютерная программа, которая создана для того, чтобы расследовать преступления и сразу же писать про них детективные романы. Практично, удобно, душевно. Романов много, читают ли их — не очень понятно.

В будущем средней отдаленности, где разворачивается действие романа, полицейские программы можно брать в аренду. И вот Порфирия Петровича берет в аренду искусствовед Маруха Чо. Всеми правдами и неправдами они будут разыскивать артефакты, которые были созданы в наше с вами время. И примерно страниц 20 рассуждать о том, что такое современное искусство, кому и зачем оно нужно. Размышление в фирменном пелевинском духе, хамско-утонченное, изысканное, непрофессиональное, но запоминающееся.

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Попутно мы узнаем некоторые подробности устройства карты мира из будущего: Америка распалась, Россия тоже, Евросоюз зарабатывает тем, что берет деньги за транзит крылатых ракет, которыми обмениваются Халифат и вечно воюющее с ним государство Дафаго. Немного похоже на миры Владимира Сорокина, но это сознательно. Пелевин и Сорокин регулярно обмениваются уколами — примерно раз в два романа. У Сорокина Пелевин вообще был героем рассказа в "Теллурии".

Вряд ли Пелевина читают из-за сюжета. В лучших вещах вроде "Чапаева и пустоты", "Generation П", "Священной книги оборотня" или "S.N.U.F.F." он, конечно же, был, но и там тонул в дыму полуфантастики-полуреальности, который окутывает все романы Пелевина.

Его книги читают за тем же, за чем смотрятся в зеркало. Чтобы узнать, что с нами происходит. От романа к роману Пелевин дает отражение всего, что с нами произошло за последнее время, — это могут политические события, тренды в области культуры, новые технологии. И вот Пелевин с честностью зеркала нам про это все рассказывает — что мы, кто мы, как мы, зачем мы. Иногда, правда, зеркало становится кривым, как из комнаты смеха. Чтобы недостатки были видны ярче.

Так вот, удивительным образом "iPhuck10" можно назвать самым сюжетным романом Пелевина, это прямо эротический детектив в жанре "киберпанк".

Обычно в пелевинском зеркале сплошная политика, но в новом романе — исключительно вопросы сексизма и феминизма, облачных технологий, социальных сетей, искусственного интеллекта. Рассуждения Пелевина на все эти темы исполнены консервативного скепсиса

Обычно в пелевинском зеркале сплошная политика, но в новом романе ее на удивление мало. Здесь исключительно вопросы секса, пола, гендера, сексизма и феминизма, облачных технологий, социальных сетей, искусственного интеллекта. Рассуждения Пелевина на все эти темы исполнены консервативного скепсиса. Вообще, это очень любопытный тренд — русская литература почти всегда была исполнена революционного духа, но большинство современных, хоть мало-мальски популярных писателей как условно либерального, так и условно патриотического направления демонстративно консервативны. И Пелевин впереди на белом коне.

Впрочем, не идеологией единой. В новом романе расписывает целую линейку новейших приспособлений для общения как в высшем, так и в низменном значении этого слова. Собственно, iPhuck, из названия, один из них. Приносят ли эти дейвасы счастье алгоритму и человеку? Естественно, не очень, иначе не было бы романа. Приносят ли они счастье читателю? В общем, да, хотя здесь писатель играет с нами в более сложную игру, нежели обычно. Если раньше читатели угадывали, какие события общественно-политической жизни Пелевину понравились более всего, то теперь нам предлагают определить, какие фильмы он посмотрел за последнее время (как минимум "Призрак в доспехах"), какие книги прочел (ой, много читает, очень много), какими девайсами пользуется.

Итого, если суммировать все выше сказанное, то по шкале от "Чапаева и пустоты" (волюнтаристски будем считать его лучшим романом Пелевина) и до "Смотрителя" (который также волюнтаристски назначим самым неудачным) "iPhuck 10" располагается где-то посередине, скажем за "Empire V". Впрочем, любая классификация текстов Пелевина очень условна и рискует вызвать спор за каждую позицию.