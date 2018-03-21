Почему турецкие таксисты объявили войну Uber

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В последние несколько недель в Турции не утихает активная дискуссия на тему конфликта традиционных таксопарков с привычной уже гражданам многих стран системой Uber. Водители "желтых такси" не хотят делиться и менять традиционный уклад, а власти заинтересованы в дополнительных налоговых вливаниях, которые Uber делает не в желаемом объеме — машины не являются официальными такси, а зарегистрированы на частные турфирмы, оплачивающие только туристические лицензии, и Uber получает не облагаемые налогами 20% с каждой такой поездки.

Uber начал работать в Турции с 2014 года. Сейчас в стране насчитывается около 5 тыс. водителей транспортного сервиса. По данным газеты Habertürk, 2 тыс. из них работают как обычные водители "желтых такси", а 3 тыс. управляют автомобилями Uber XL. Это комфортные микроавтобусы, зарегистрированные как транспорт турфирм, а не таксопарков. Эти автобусы становятся все более популярными среди турок и особенно туристов, приезжающих большими компаниями. Тем временем участились случаи нападений на водителей Uber, их блокируют на дорогах, им угрожают. СМИ даже сообщали об инциденте, когда таксисты сами вызвали через приложение машину конкурента и избили водителя.

Сколько стоят "шашечки"

Стать владельцем такси в Турции довольно дорого, но другого варианта заниматься официальным извозом населения в стране нет. Чтобы зарегистрировать машину в таксопарке, необходимо купить специальные номера такси. Как сообщает газета Hürriyet, соответствующий номерной знак обойдется владельцу приблизительно в $450 тыс. Обслуживание такси в среднем обходится парку в $1,6 тыс. в месяц, включая страхование автомобиля и двух водителей, техобслуживание и топливные расходы. Владелец может сдавать такси в аренду за примерно $1,9 тыс. в месяц, получая при этом около $23 тыс. дохода в год. Такова арифметика такси для владельцев машин.

Такси в Турции — в первую очередь монополия

Водители обычно работают на одной машине в две смены по 8–10 часов. Их доход зависит полностью от того, сколько клиентов они перевезли и сколько потратили на это топлива. В среднем этот показатель не превышает $190–200 в сутки, из которых 40% получает владелец, а оставшаяся сумма за вычетом заправки автомобиля остается водителю.

Мне довелось много поездить на такси в Турции и поговорить с десятками шоферов. Никто из них не был доволен своим доходом. У значительной части водителей к концу смены остается не более $20–30 "зарплаты".

Особое понятие такси

Такси в Турции — в первую очередь монополия. По некоторым данным, всего в стране официально работает порядка 90 тыс. "желтых такси", еще 25–30 тыс. машин занимаются так называемым пиратским извозом. То есть нехватки в машинах желтого цвета в городах нет.

Почти в каждом квартале в шаговой доступности есть своя станция парковки такси. Для "шашечек" муниципалитеты выделяют специальные парковочные места вдоль тротуаров с установкой специального знака парковки с указанием количества машин такси, которые могут стоять в данном месте. Многих туристов, да и меня тоже в свое время, удивляет почти повсеместное наличие небольших желтых коробочек с антенной, кнопкой и светодиодом, закрепленных в самых различных местах: на деревьях, оградах, мачтах освещения, возле домов и магазинов. Клиенту нужно лишь на три секунды зажать кнопку, сигнал получит ближайшая станция такси и вышлет машину. Обычно это занимает не более пары минут.

Это плюсы, но есть и существенные минусы текущего состояния официальной системы такси в Турции. В первую очередь — износ автомашин. В общей массе "желтые такси" — самые дешевые автомобили, проехавшие не менее 300–400 тыс. км. На приборной панели таких авто выпуска 1990-х — начала 2000-х годов часто можно увидеть полную иллюминацию: лампочки "Проверьте двигатель", "Отключение системы ABS/ESP" и другие индикаторы.

Салоны таких машин, как принято говорить, убитые, и это состояние водители стараются прикрыть чехлами "под кожу". Мне однажды "посчастливилось" проехать на таком такси с пробегом более 700 тыс. км, с горящими индикаторами на приборке, неполным набором передач в трансмиссии, периодически самопроизвольно раскладывающейся спинкой сиденья водителя и шофером с повадками настоящего восточного жителя с кипящей кровью.

Турецкие водители активно, на грани повреждения лакокрасочного покрытия соседних и своей машин маневрируют в потоке

Если будете вызывать такси в Турции, мой совет: по-возможности не садитесь на переднее сиденье. Дело даже не в авариях, которых не так уж и много, а в манере вождения, которая может пугать неподготовленного пассажира. Турецкие водители активно, на грани повреждения лакокрасочного покрытия соседних и своей машин маневрируют в потоке. Людей, перебегающих улицы в любых удобных местах, таксисты не считают серьезным препятствием и зачастую разъезжаются с ними, едва не задев бампером или зеркалами. Более деморализующими россиянина участниками дорожного движения являются курьеры на мотороллерах, благо они не работают таксистами.

Лучшая альтернатива

С точки зрения технического состояния автомобилей Uber, безусловно, лучшая альтернатива. Опыт, привычки и повадки водителей примерно одинаковы, просто в Uber шоферы вынуждены ответственнее относиться к сохранности машины. Большого отличия в стоимости поездок нет: посадка стоит чуть больше доллара, а километр пути — около 60 центов. В Uber дешевле только плата за ожидание. При этом, как отмечают местные клиенты, традиционные такси чаще отказываются брать пассажира, если маршрут лежит через пробки или нужно слишком далеко ехать. В пробках будет потрачено больше топлива, а в удаленном районе города нет гарантий, что будет найден клиент на обратную дорогу. В туристических регионах "желтые такси" могут отказывать туркам в поездке, если рядом ждет машину иностранец.

В туристических регионах "желтые такси" могут отказывать туркам в поездке, если рядом ждет машину иностранец

Пока что борьба с Uber идет в пользу традиционных таксистов, объединенных в профсоюзы, на решения которых реагируют власти. Минтранс Турции сейчас размышляет над тем, как урегулировать ситуацию с сервисами, подобными Uber, и кажется, легче таким альтернативным перевозчикам не будет.

Однако конфликт между турецкими извозчиками показал, что традиционная система такси в республике живет прошлым. "Желтые такси", конечно, пытаются запускать свои мобильные сервисы вызова, как-то модернизироваться, но "оккупанты", приходящие с готовыми и удобными новациями, кажется, вызывают все больше симпатии у клиентов.