Израиль готовится к Песаху — празднику в память об освобождении от рабства

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Песах — праздник в память об Исходе евреев из Египта в середине XIII века до н.э., освобождении от рабства и обретении родины. В Израиле это семидневный праздник, хотя за пределами страны он отмечается восемь дней. Первый и последний дни самого важного праздника в Израиле — выходные, а остальные пять считаются полупраздничными, на которые не распространяются законы субботы. В этом году в Израиле Песах начнут праздновать вечером в пятницу, 30 марта, а продлится он до вечера 6 апреля. По поводу последнего дня Песаха в Библии сказано: "В седьмой день также священное собрание; никакой работы".

Вечер седера

Песах начинается с праздничной трапезы — седера — на исходе 14-го дня месяца нисан иудейского календаря, где дни отсчитываются от заката до заката в соответствии с Торой, в которой сказано: "...и был вечер, и было утро — день первый". На седер принято ставить на стол специальную пасхальную посуду и самые красивые тарелки, которые есть в доме, в центр стола традиционно помещается блюдо, посвященное Исходу. На него кладут кусочек мяса или куриную шейку, которые символизируют пасхальную жертву; тертый хрен — как напоминание о горечи рабства; крутое куриное яйцо, обозначающее начало нового периода в еврейской истории; тертые яблоки с корицей и орехами, имитирующие глину, из которой евреи лепили кирпичи в Египте.

Важнейшая часть седера — чтение пасхальной агады — сборника молитв и песнопений, повествующих об Исходе из Египта. Обильной трапезе предшествуют долгие беседы за столом. В этот праздник никто не должен чувствовать себя несчастным или ущемленным. Каждая еврейская семья должна оказать помощь или сама получить ее.

История праздника

Согласно Торе, более 3 тыс. лет назад из-за голода евреи покинули Землю Израиля и переселились в Египет, где жили более 400 лет. Когда численность еврейского населения сравнялась с численностью египетского, фараон решил умертвить всех еврейских младенцев мужского пола. Один из них — Моисей — был спасен дочерью фараона, которая его усыновила.

Песах в переводе с иврита — "миновать", "пройти мимо"

Спустя много лет Бог поручил Моисею освободить евреев. Он обратился с просьбой к фараону, но тот не захотел отпускать на свободу евреев-рабов. И тогда Всевышний наслал на Египет "десять казней", последняя из них — умерщвление всех египетских первенцев.

Всем евреям Моисей велел заколоть по ягненку (священное для древних египтян животное) и его кровью оросить двери своих домов. По этой отметке ангел смерти узнал, что в доме живут евреи, и "миновал" их дома. Песах в переводе с иврита — "миновать", "пройти мимо". В ночь, когда Всевышний поразил первенцев египтян, фараон освободил еврейских рабов.

Запрет на "квасное"

Все дни Песаха верующие иудеи и соблюдающие заветы израильтяне употребляют в пищу из мучных изделий лишь пресные лепешки — мацу. Это дань памяти об Исходе евреев, когда те в спешке испекли в дорогу хлеб из еще не успевшего подняться теста. Из магазинов в Израиле на неделю исчезают дрожжевые продукты — хлеб, пироги, пиво. По традиции за день до праздника в Иерусалиме проходит церемония продажи "квасного" — всех продуктов питания, при изготовлении которых используются дрожжи, и подписание соглашения о передаче всех дрожжевых продуктов в стране жителям арабской деревни Абу-Гош близ Иерусалима за символическую плату.

Традиция предписывает освободить в преддверии Песаха от "квасного" дома и рабочие помещения. По данным последних опросов, почти две трети израильтян намерены освободить свой дом от "квасного" перед началом праздника в конце этой недели. Так, данные исследования общественного мнения, проведенного 13–14 марта в Израиле социологической службой Midgam, свидетельствуют о том, что 63,1% респондентов намерены провести тщательную уборку в своих домах.

Чистка танков

В преддверии Песаха даже израильские танкисты проводят уборку и чистку своих бронированных машин. По словам раввина седьмой танковой бригады Армии обороны Израиля Мордехая Коэна, предпраздничная уборка "начинается с условного разделения танка на две части — внешнюю и внутреннюю". "В ходе учений танкисты живут в танке, там же и едят, это для них второй дом, — сказал он. — В танке есть крошки, поэтому все солдаты терпеливо проверяют и очищают машину от "квасного".