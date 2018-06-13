Что стоит за иорданским налоговым бунтом

Во время протестов в Аммане © EPA-EFE/AMEL PAIN

Привычный ритм жизни во время мусульманского поста в месяц Рамадан был нарушен в Иордании волной массовых протестов, охвативших Амман и другие крупные города. Люди из разных социальных слоев вышли на улицы, чтобы потребовать отставки правительства, планирующего повышение подоходного налога до 40% для бизнеса и как минимум на 5% для физлиц. При этом с января в стране подорожали вдвое хлеб и базовые продукты, счета на электричество выросли на 55%, а цены на бензин поднимались пять раз подряд. Все эти меры были приняты по совету экспертов МВФ, чтобы сократить долг страны в $37 млрд.

Особенностью массовых выступлений стало то, что они проводились в часы ифтара — ночного разговения после дневного воздержания от пищи во время Рамадана. Как правило, эти часы люди используют для семейных прогулок, посещения друзей и совместного просмотра телесериалов, покупки подарков и сладостей в магазинах, которые работают по особому графику.

Власти попытались поначалу сбить волну уличных выступлений арестами зачинщиков. Были задержаны около 60 активистов. Но этот шаг только привел к обратному эффекту: появление многотысячной толпы у оцепленных жандармами правительственных кварталов приняло с 30 мая ежедневный характер, а вместо социальных требований демонстранты стали скандировать призывы к отставке правительства и роспуску парламента.

Уход в отставку кабинета Хани аль-Мульки, инициировавшего налоговые реформы, был предрешен

"Новость о правительственном плане налоговой реформы ошеломила нас, — рассказала учительница Байян Самара. — Мы с супругом поняли, что это предел, дальше мы не сможем сводить концы с концами". Иорданская чета вместе со своими детьми присоединилась к другим пикетчикам возле 4-го муниципального округа столицы, где находятся правительственные учреждения. "Я взяла с собой своего сына и дочь, я решила, что они с детства должны знать: человек имеет право бороться за перемены. У меня не было страха", — призналась Байян.

Аналитик Лабиб Камхави отмечает, что для властей подлинной сенсацией стал консолидированный выход на улицы подданных, относящихся к среднему классу: учителей, адвокатов, инженеров, бизнесменов, владельцев мастерских, лавочников и трейдеров. "В отличие от событий так называемой "арабской весны" 2011 года, когда в Аммане и других городах проводились "дни гнева", эти акции не были организованы исламистами", — указывает аналитик.

Уход в отставку кабинета Хани аль-Мульки, инициировавшего налоговые реформы, был предрешен. Но и этот политический маневр с целью успокоить страсти оказался запоздалым и не смог предотвратить объявленной профсоюзами 6 июня всеобщей забастовки, которая стала точкой невозврата.

Выход из кризиса

Как раз накануне стачки король Абдалла II провел встречу с главными редакторами иорданских СМИ. В ходе беседы монарх заявил, что план МВФ был направлен на стабилизацию экономики, которая оказалась в плачевном состоянии из-за роста цен на нефть, прекращения поставок египетского газа в Иорданию и закрытия границ с Сирией и Ираком по причине террористической угрозы. Кроме того, были уменьшены масштабы финансовой помощи королевству, которое предоставило семь лет назад убежище на своей территории свыше 600 тыс. сирийских беженцев.

Искренность короля встретила положительный отклик у тех, кто вышел бороться за свои социальные права

Король решительно призвал пересмотреть налоговую реформу, обсудив спорные положения с парламентом, профсоюзами, партиями и представителями гражданских обществ. При этом он указал, что Иордания находится сейчас на перепутье. "Или будет найден выход из кризиса, обеспечен подъем экономики и достойная жизнь подданных, или страна вступит в неизвестность", — заявил Абдалла II.

Искренность короля встретила положительный отклик у тех, кто вышел бороться за свои социальные права. Назначенный новым премьером Омар Раззаз после консультаций с Сенатом и Палатой депутатов объявил, что законопроект о подоходном налоге будет отозван из парламента.

Новый социальный договор

Эксперты в Аммане приветствовали назначение 58-летнего Раззаза в качестве нового главы кабмина. У него — длительный опыт работы во Всемирном банке, учеба в Массачусетском технологическом институте и ученая степень, полученная в Гарвардском университете. Кроме того, как рассказала газетный обозреватель Асма Аввад, он "известен либеральными взглядами". Возглавляя Министерство просвещения в прошлом кабинете, он серьезно занялся реформой образования вопреки сопротивлению исламских фундаменталистов, которые ранее хозяйничали в этом ведомстве.

Примечательно, что покойный отец нынешнего премьера Муниф Раззаз (1919−1984) является основателем иорданской Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ, или партия "Баас") и до сих пор считается одним из видных теоретиков арабского национализма. По мнению Аввад, это обстоятельство сближает премьера с левыми и национально-центристскими силами, которые в последнее время активизировались в Иордании. ПАСВ находится у власти в Дамаске с 1963 года и лидировала в Багдаде до свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году.

Сам иорданский премьер заявил на своей первой пресс-конференции, что "в условиях трудных вызовов перед его кабинетом стоит задача разработать такую дорожную карту, которая вернет экономику страны на правильные рельсы". Он пообещал пересмотреть политику прежнего кабинета в тесной координации с широким кругом политических сил и принять более гибкую налоговую систему. Важнейшими политическими шагами премьер назвал заключение в ближайшее время нового социального договора и реализацию на практике идеи парламентского правительства, о которой упомянул в своей речи король.

Эффект ожидания

Назначение Раззаза заставило демонстрантов приостановить забастовки в Аммане. Лидер влиятельного синдиката работников просвещения Али аль-Аббус, возглавляющий Всеобщую федерацию рабочих профсоюзов, призвал "дать шанс новому правительству исправить ситуацию и найти выход из кризиса". При этом он пригрозил, что трудящиеся возобновят выступления, если ситуация не будет коренным образом изменена.

Один из уличных активистов Хади Гассан так объяснил отказ иорданских профсоюзов от дальнейшей эскалации протестного движения: "Раззаз известен как честный политик, и он один из немногих в политической элите, к которому у людей еще сохранилось доверие".

По мнению аналитика Аделя Махмуда, "у Раззаза действительно есть исторический шанс подобрать команду, которая бы провела назревшие реформы управления". "Все прежние кабинеты вместо борьбы с коррупцией решали проблемы, залезая в карман граждан, и Раззазу предстоит исправить такой подход, который более неприемлем для иорданского общества".

У Раззаза действительно есть исторический шанс подобрать команду, которая бы провела назревшие реформы управления

Согласно источникам в Аммане, новый премьер стремится омолодить состав правительства, окружив себя 40-летними технократами. При этом он вопреки давлению племенной верхушки отходит от принципа регионального представительства при формировании органа исполнительной власти и ориентируется при подборе чиновников прежде всего на их профессионализм.

Внешние игроки

Был ли налоговый бунт в Иордании срежиссирован из-за рубежа? Некоторые эксперты всерьез задаются таким вопросом, припоминая постановочный характер событий "арабской весны" 2011 года в Тунисе, Египте, Ливии и других арабских странах. Поводом для таких предположений послужили утверждения катарской телестанции "Аль-Джазира" о том, что к волнениям в Хашимитском Королевстве якобы были причастны саудовские и эмиратские спецслужбы.

Обозреватель Скарлет Хаддад из ливанской газеты "Орьян-жур" обратила внимание, что за последние месяцы, а точнее после решения президента Дональда Трампа в декабре прошлого года перевести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, Иордания "стала постепенно дистанцироваться от американо-саудовского лагеря и предпринимать шаги по сближению с Дамаском". Начавшаяся тихая нормализация связей с Сирией преследовала цель возобновить транспортное сообщение между соседями через КПП "Насиб", что в недавнем прошлом приносило в иорданскую казну $400 млн в месяц в качестве таможенных поступлений. По сведениям Хаддад, из Аммана в Дамаск поступил сигнал о том, что Иордания "не желает более, чтобы ее территория использовалась для осуществления планов против сирийского режима".

Начавшаяся тихая нормализация связей с Сирией преследовала цель возобновить транспортное сообщение между соседями через КПП "Насиб", что в недавнем прошлом приносило в иорданскую казну 400 млн долларов в месяц – 2 абзац внешних игроков

Бесспорно, что такая тенденция открывала хорошую перспективу для стабилизации ситуации на границе и вполне устраивала Дамаск, стремящийся восстановить контроль над южными районами страны. Но отвечал ли такой ход событий планам других внешних игроков?

Здесь следует заметить, что Иордания поневоле оказалась втянутой с самого начала конфликта в антисирийские военные приготовления, которые вели с ее территории США, Британия, Турция и нефтедобывающие монархии Персидского залива, поддерживающие разношерстные вооруженные формирования. В 2017 году в трех южных провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда была создана зона деэскалации в результате совместных усилий России, США и Иордании. В общей численности 35 тыс. боевиков, которые противостоят там сирийской армии, однако отказались капитулировать и воспользоваться соглашениями о локальном примирении, которые ранее были реализованы в других регионах (Восточная Гута, Восточный Каламун и Северный Хомс).

Иорданский аналитик Лейс Шбейлат провел историческую параллель между нынешним стремлением Абдаллы II наладить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом с той позицией, которую занял отец нынешнего монарха — король Хусейн бен Талал: в период агрессии многонациональных сил против Ирака 1990−1991 годов Хашимитское Королевство тогда решительно встало на сторону Саддама Хусейна, заявив о солидарности с иракским народом. "Он [король Хусейн] знал наперед, что большинство иорданцев поддержат такой шаг", — указал Шбейлат, пожелав, чтобы нынешнему королю "хватило политической смелости, которой обладал его отец".

Пакет помощи от нефтедобытчиков

На фоне рассуждений в арабских СМИ о возможном внешнем вмешательстве в дела Иордании эффективную поддержку ее правительству оказали нефтедобывающие монархии.

По инициативе саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиза в священной для мусульман Мекке 11 июня был созван четырехсторонний саммит с участием Абдаллы II. На встрече Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты решили выделить Иордании пакет помощи на общую сумму $2,5 млрд, который рассчитан на пять лет.

Агентство AFP напомнило, что в 2011 году Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) уже брал на себя такие обязательства по отношению к Иордании. Однако срок действия этого решения истек, а вспыхнувший год назад саудовско-катарский кризис не позволил нефтедобывающим монархиям своевременно возобновить финансовую поддержку Хашимитского Королевства.

Как пишет газета "Аль-Ахбар", развитие событий на Ближнем Востоке и, в частности, в соседней Сирии покажет в ближайшие дни, обусловлено ли предоставление пакета помощи Амману какими-либо политическими шагами.