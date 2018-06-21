Рецидивистки на красной дорожке: "8 подруг Оушена", которые на самом деле "8 подруг Оушен"

Кадр из фильма "8 подруг Оушена" © filmpro.ru

В прокат выходит фильм "8 подруг Оушена", новая часть франшизы о приятелях семейства Оушен, которые вместе грабят те места, где, казалось бы, никого нельзя ограбить. Егор Беликов разглядел в перезагрузке франшизы феминистический, политический и остросоциальный подтекст.

Очередной представитель славного рода — Дебби (Сандра Буллок), сестра того самого Дэнни Оушена (в предыдущих фильмах его играл Джордж Клуни, если кто забыл), у которого было немало разнообразных друзей, выходит из тюрьмы по УДО. Только приехав в Нью-Йорк, она уже ловко ворует из магазина элитную косметику, заселяется в роскошный отель за чужой счет и лишь затем, отдохнув душой, идет к подруге Лу (Кейт Бланшетт), которой почти сразу вываливает план очередного великого ограбления.

Она вынашивала и обдумывала это дело все те годы, что провела за решеткой. Для его исполнения бандитки набирают своеобразную команду (обойдемся в этом перечислении без излишних феминитивов): свою старую знакомую, которая может организовать что угодно (Сара Полсон), ювелира (Минди Кейлинг), дизайнера одежды (Хелена Бонэм Картер), хакера (певица Рианна) и старорежимного уличного вора-щипача (рэпер Аквафина). В деле замешаны: ежегодный суперпомпезный прием Met Gala в музее Метрополитен (существует на самом деле), очень известная киноактриса Дафна Крюгер (Энн Хэтэуэй) и немыслимо дорогое бриллиантовое колье.

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Целиком всю концепцию ограбления нам по традиции, которая ведется с первых фильмов, не говорят: ее мы узнаем по деталям, которые видим в процессе подготовки операции, а когда кража все же состоится, эти детали складываются в единую картину. Это все нам уже знакомо еще по фильму-ограблению 1960 года с Фрэнком Синатрой в главной роли. Эстетику именно этого фильма Содерберг очень бережно перенес, взяв в свое кино приблизительно всех известных актеров тех лет: Клуни, Питт, Деймон, Робертс, Аффлек (правда, Кейси, а не Бен) и так далее.

В общем-то, "8 подруг Оушен" (официальный перевод названия содержит абсурдную грамматическую ошибку, исправим ее хоть здесь) — это классический gender-bender, то есть переосмысление оригинального произведения (в данном случае — перезагрузка франшизы) с переменой персонажей на примерно тех же самых, но другого пола. В предыдущих сериях герои были разделены исключительно по специализации: акробаты и "разводилы", организатор Оушен и прочие. То есть даже какие-то конкретные персонажные типажи не пришлось видоизменять: это просто еще одна команда остроумных и ловких разбойников, какая разница, кто они — мужчины в смокингах или женщины в платьях haute couture.

Артистки эти, конечно, набраны совсем не в случайном порядке. Более того, исполнительницы всех ролей устраивают в фильме праздник неприкрыто сексуального феминизма. Заслуженные, но категорически нестареющие актрисы Сандра Буллок и Кейт Бланшетт, как и их более юные коллеги (в том числе Рианна, которая сама как главная звезда поп-сцены регулярно ходит на настоящий Met Gala), надевают самые экстравагантные платья, не стесняясь своей красоты, и идут грабить.

Да, феминистический подтекст этой перезагрузки несомненен. Теми же соображениями руководствовались, например, авторы "Охотниц за привидениями", которых в свое время излишне превознесла пресса, после чего картина, вопреки всем ожиданиям прогрессивной американской общественности, будто бы по воле сексистов всего мира провалилась в прокате. Но на самом деле нет никакой панацеи для перезагрузки дорогущей франшизы в том, чтобы механически поменять гендеры всем героям, это не поможет. Нужно еще и придумать хорошее кино.

Что ж, Стивен Содерберг, который ранее сам режиссировал "Друзей Оушена", а теперь стал продюсером, уступив место постановщика ремесленнику Гэри Россу (самые первые "Голодные игры"), в данном случае решил запустить своих героев в краснодорожечный мир гламура и роскоши, который, несмотря на всю демократизацию, так и не поменялся с тех времен, как Содерберг начинал снимать (собственно, Питт, Клуни и Деймон как были звездами, так ими и остались).

Звезды показаны в фильме людьми исключительно недалекими и весьма спесивыми (в камео появляются Ким Кардашьян, которую подсняли на самом Met Gala, и, например, Оливия Манн). Критика института селебрити типична для Америки, но нетипична для Голливуда: самоиронии там стабильно не хватает. Что ж, приятно наблюдать обратное. Особенно эта критика усилилась, конечно, после избрания Трампа, который сам изначально телеведущий.

Итак, преступницы и селебрити выходят на красную дорожку перед Met Gala в ослепительных платьях. И кто их тогда сможет отличить? Тут напрашиваются сразу два вывода: с одной стороны, любая девушка да и вообще любой человек качественно ничем не отличаются от более медийных лиц, людей вообще неправильно делить на более или менее успешных и известных. С другой, можно легко поверить, что звезды — сами по себе те еще рецидивисты и рецидивистки.

Содерберг — человек политизированный и чрезвычайно умный, поэтому он не может обойтись без колких и весьма актуальных комментариев по темам, которые предлагает новостная повестка. Если героини ищут в команду хакершу, то обязательно пошутят о том, что все хакеры на свете — русские, а нерусских хакеров и русских не-хакеров не бывает. Да и обворовывают герои, как обычно, даже не самих знаменитостей или компании, которые предоставили им дорогущие побрякушки, а только лишь их страховщиков (кстати, одного из них сыграл выдающийся ведущий late night show Джеймс Корден). То есть, следуя народной логике, они просто возвращают награбленное и отдают бедным, то есть себе.

Впрочем, вслух это все не проговаривается, хотя остается понятным. У нас же никогда не возникало никакого диссонанса, когда целая команда совсем не бедных, кажется, мужчин грабила сразу несколько казино в "Друзьях Оушена". А ведь еще там Дэнни Оушен, вышедший по УДО, заметил: "Мне говорят, что долг обществу я выплатил сполна. Странно, что мне чек не прислали". Так необычно, что киноворишки позволяют себе остросоциальные высказывания.

И как всегда у Содерберга-режиссера и Содерберга-продюсера, "8 подруг Оушен" — это просто очень изысканно сделанное жанровое кино, в котором ты по-настоящему волнуешься, наблюдая за операцией, продуманной до секунды, в которой обязательно что-то идет не так. Возможно, картина чересчур гладкая: чем закончится фильм (и почему подруг у Оушен до поры до времени будет не восемь), догадаться нетрудно. Но делать этого, к счастью, совершенно не хочется. Кино — это всегда трюк наперсточника у метро, и мы, зрители, хотим быть обмануты, мы хотим быть ограблены, а авторы таких картин просто должны повернуть нас к себе удобным карманом.

В прокате с 21 июня.