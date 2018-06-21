Не только за руль: какие еще права получат женщины Саудовской Аравии

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В ближайшее воскресенье женщины в Саудовской Аравии впервые смогут сесть за руль автомобиля и, не опасаясь наказаний и невзирая на строгие правила консервативного королевства, самостоятельно выехать на дороги. Еще совсем недавно представить это было невозможно, а управление машиной для них оставалось недосягаемой мечтой. Однако после прошлогоднего декрета короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, наделившего слабый пол таким правом, эта мечта станет реальностью. Указ вступит в законную силу 24 июня.

Саудовская Аравия оставалась единственным государством в мире, где женщинам было официально запрещено садиться за руль. Строгие религиозные правила и догмы предписывали саудовкам появляться в обществе только в сопровождении родственника или опекуна мужского пола. Женщины не могли путешествовать в одиночестве, передвигаться по улицам или ходить на работу самостоятельно. Еще со стародавних времен, когда основным средством передвижения служили верблюд, лошадь с повозкой или мул, женщине была отведена исключительно роль пассажира. Хотя, как повествует история, женам пророка Мухаммеда на заре ислама разрешалось ездить верхом самостоятельно.

Но спустя столетия представительницы прекрасного пола по-прежнему могли передвигаться на машине только с водителем или вместе с семьей. Это правило было возведено в ранг закона в начале 1950-х годов, когда автомобиль как средство передвижения только начал активно завоевывать мировое пространство. Женщин, нарушавших эти предписания и осмеливавшихся садиться за руль, строго наказывали. Более того, верховный муфтий королевства Абдель Азиз Аль аш-Шейх еще несколько лет назад однозначно заявил, что "женщина за рулем — это зло", поставив тем самым жирную точку в спорах о том, можно ли доверить женщинам автомобиль. Но точка оказалась лишь запятой…

Первые права

26 сентября прошлого года саудовский монарх Сальман подписал декрет, предоставляющий женщинам право наравне с мужчинами получать водительские удостоверения. Тогда же был сформирован межведомственный комитет с участием представителей Министерства финансов, а также труда и социального развития, отвечающий за претворение в жизнь указа.

С тех пор будущие автолюбительницы, грезившие и боровшиеся за это право долгие годы, начали активно готовиться к тому, чтобы стать полноправными участниками дорожного движения. Для обучения навыкам управления легковыми авто были организованы курсы в пяти крупных университетах в Эр-Рияде, Джидде, Табуке, Таифе. По всей стране прошли десятки мастер-классов, профильных выставок и автосалонов, организованных специально для женщин. При этом интерес представительниц прекрасного пола не ограничивается только легковыми автомобилями, ведь отныне им можно управлять и большегрузными машинами, мотоциклами и другими видами наземного транспорта. Некоторые саудовки готовы устроиться на работу в службы такси.

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Первые водительские удостоверения саудовские власти начали выдавать в начале июня. Чтобы получить заветные "корочки", необходимо не иметь судимости, быть не моложе 18 лет для управления личным автомобилем и не моложе 20 лет для получения прав на общественный транспорт. Кроме того, обязательно нужно пройти медицинскую комиссию. Всем также нужно пройти письменный тест на знание правил дорожного движения, успешно сдать практическую часть экзамена и после уплатить пошлины. Помимо этого, претендентки, не имеющие подданства Саудовской Аравии, должны иметь юридический адрес проживания в королевстве.

Примечательно, что, понимая стремление женщин как можно скорее вывести из гаражей своих "железных коней", Главное управление движения уже призвало особо нетерпеливых не садиться за руль раньше означенного времени, пригрозив штрафами от 500 до 900 саудовских риалов (около $130–240).

Другие свободы для женщин

Со времени исторического указа короля количество послаблений для представительниц прекрасного пола росло в геометрической прогрессии. Теперь им позволено то, что еще несколько лет назад было абсолютным табу. Они получили небывалые свободы в выборе работы и места учебы, развлечений вплоть до одежды и путешествий, могут самостоятельно открывать бизнес, заниматься спортом и посещать матчи и марафоны, заниматься судопроизводством.

Государство готово доверить слабому полу и крайне ответственные профессии гражданских пилотов и авиадиспетчеров. Кроме того, с недавних пор женщины могут поступать на службу в правоохранительные органы, становиться дорожными полицейскими и инструкторами в автошколах, а также служить на границе.

Принц-реформатор

Дарованное монархом право женщинам водить машины по сути стало прологом к многочисленным нововведениям в жизни королевства и открыло дорогу в современное общество. Если ранее Саудовская Аравия была одной из самых закрытых стран мира, а решающую роль здесь играло ультраконсервативное течение ислама, то теперь она стремительно переживает разительные перемены.

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Многое в жизни саудовцев стало меняться с запуском инициированной наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом концепции "Видение-2030", предполагающей широкий спектр либеральных реформ не только в экономической сфере. Помимо беспрецедентных послаблений для женщин королевство взяло курс на умеренный ислам, а совсем недавно в стране спустя десятилетия возродились кинотеатры и состоялись первые публичные концерты.

33-летний Мухаммед бен Сальман, назначенный королем-отцом наследником престола в июне прошлого года, уже снискал славу принца-реформатора. Ставший в декабре "Человеком года" по версии читателей журнала "Тайм", помимо либерализации страны он также инициировал жесткую борьбу с коррупцией.

Планы королевства

Если в прошлом саудовцы были вынуждены искать многих увеселений за рубежом, в том числе в Бахрейне или ОАЭ, поскольку массовые мероприятия порицались и считались "рассадником порока", то теперь королевство меняет свой облик, стремясь превратиться в региональный центр туризма и развлечений.

В частности, Министерство культуры уже вынашивает грандиозные планы по открытию к 2030 году 350 многозальных кинотеатров, из которых порядка 100 центров возведет компания AMC Entertainment. Запущено строительство целого "города развлечений", который, как утверждается, сможет поспорить с самым крупным и посещаемым в мире парком Walt Disney World.

И многие новости из Саудовской Аравии сейчас начинаются с приставки "впервые в истории". Так, там прошли гастроли Каирской оперы, старейшего и крупнейшего театра оперы и балета на Ближнем Востоке. На этом фоне власти объявили о начале строительства собственной оперы. Набирает популярность общественная кампания "Не выезжай за рубеж!", призванная популяризировать отдых на родине.

Подданным в этом году было разрешено многое, что раньше казалось совершенно невообразимым, в том числе отмечать День святого Валентина, многие годы находившийся под строжайшим запретом религиозных властей. А в апреле первая Неделя арабской моды прошла в фешенебельной гостинице Ritz Carlton в Эр-Рияде. Всего Эр-Рияд намерен вложить в обозримом будущем около $64 млрд в развитие индустрии развлечений.

Очевидно, что Саудовская Аравия переживает сейчас судьбоносные времена своей истории. Богатейшее нефтяное арабское государство теперь не боится меняться и двигаться вперед в ногу со временем и, несомненно, еще сможет не раз удивить мир.