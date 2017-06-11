Военные угостят участников ЧМ по стрельбе из карабина огромными пряниками в виде самоваров

КУБИНКА /Московская область/, 11 июня. /ТАСС/. Министерство обороны России угостит участников первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина двумя 30-килограммовыми тульскими пряниками в форме самоваров. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Пряники выпечены в форме самоваров. Для их приготовления применена специальная технология и собственная рецептура. Для сравнения: на выпекание обычного пряника кондитерам необходимо около полутора часов, а на изготовление пряников таких размеров было затрачено более восьми часов", - рассказали в министерстве.

Чаепитие с гигантскими пряниками планируется провести в выставочном центре "Патриот" после церемонии закрытия чемпионата, уточнили в Минобороны.

"Мы надеемся, что совместное чаепитие со сладким сюрпризом от Минобороны России сделает победу чемпионов еще более запоминающейся, а другим участникам подсластит горечь разочарования", - добавили в оргкомитете чемпионата.

Первый в истории чемпионат мира по практической стрельбе из карабина стартовал 4 июня в подмосковном парке "Патриот". По итогам соревнований сборная России заняла первое место в командном зачете, завоевав одиннадцать золотых, восемь серебряных и семь бронзовых медалей. Второе место досталось сборной США, третье место заняли представители Финляндии.