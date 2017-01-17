В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр

Визит-центр располагается в поселке Никель на территории крупнейшего в Мурманской области заповедника "Пасвик". 17 января центр открыли министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Визит-центр станет "мощной международной площадкой для экологического просвещения россиян, жителей приграничных районов Норвегии и Финляндии", -- рассказала Марина Ковтун ранее на рабочей встрече президенту Владимиру Путину.

В центре будут проводиться научные форумы, лекции для детей и взрослых об окружающей среде. Здесь же можно будет узнать о жизни заповедника "Пасвик" и его обитателях, об экологическом туризме и других рекреационных услугах. Как пояснили в компании "Норникель", выступившей спонсором проекта, визит-центр также станет «полноценной диалоговой площадкой по вопросам экологии для всех заинтересованных сторон». "Пасвик" является постоянным членом российско-финляндской и российско-норвежской Межправительственных Комиссий по охране окружающей среды.

В российском отделении WWF открытие визит-центра считают важным шагом. Михаил Стишов, координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики, отметил, что отсутствие общественной поддержки -- одна из основных проблем российских заповедников. Визит-центр поможет ее решить, прививая людям любовь и интерес к национальным землям.

"Раньше было прилично иметь в заповеднике музей. Визит-центр -- более широкое понятие, это инструмент просвещения. Там проводятся лекции, мероприятия для детей, показывают фильмы, проводят интерактивные программы. В визит-центрах рассказывают, что такое заповедники, зачем они нужны", - говорит Михаил Стишов.

Визит-центр в "Пасвике" должен стать самым современным экологическим центром на Кольском полуострове. В здании оборудован конференц-зал на 100 мест с мультимедийными системами, в том числе аппаратурой синхронного перевода. Проект был разработан в 2012-2014 годах при финансовой поддержке на сумму 15,5 млн. рублей «Норникеля» и ее дочерней компании Кольская ГМК. В марте 2015 на строительство визит-центра компания выделила заповеднику 62 млн руб. ООПТ и горно-металлургическая компания работают совместно с 2006 года по трем направлениям: мониторинг окружающей среды, восстановление зеленых насаждений вблизи производственных площадок ГМК и научно-просветительская деятельность.

Сотрудничество с заповедником - часть плана устойчивого развития компании. Один из промышленных лидеров Мурманской области постепенно снижает нагрузку на окружающую среду. До 2022 года "Норникель" планирует вложить 1 трлн рублей в модернизацию производства. Более трети суммы пойдет на экологические проекты на Таймырском (в Норильске) и Кольском полуостровах. Открытие визит-центра в "Пасвике" в компании назвали "очередным опытом плодотворного и успешного государственно-частного партнерства".

"Мы отмечаем очень интересную тенденцию: если раньше промышленность занималась "черной экологией", то есть реконструкцией производства, то сегодня в дополнение к этому предприятия активно и увлеченно занимаются "зеленой экологией" - сохранением природы, изучением биоразнообразия, просветительской деятельностью", - заметил Владимир Чижов, директор заповедника "Пасвик" на российско-норвежской встрече по вопросам природоохранных территорий Арктики в ноябре прошлого года.

Михаил Стишов также высоко оценил инициативы "Норникеля". Специалист отметил, что поддержка заповедников со стороны производств - необходима, так как бюджетных денег часто не хватает, а общественные организации не всегда могут помочь.

""Норникель" хорошо поддерживает заповедные территории, которые окружают предприятия, в том числе на Кольском полуострове. Участие производственных предприятий в природоохранной деятельности - это положительная тенденция. Вкладывая деньги, они сами начинают бережнее относится к природе. Конечно, компании делают это не просто так. Участие в таких проектах позволяет повысить экологический рейтинг и реализовать социальную ответственность", - отметил Стишов.

Заповедник "Пасвик" был образован 16 июля 1992 году в долине реки Паз на крайнем северо-западе Кольского полуострова. Общая площадь ООПТ - 14687 гектаров. В заповедной зоне обитает множество редких и исчезающих видов, в том числе: беркут, малый лебедь, сапсан, филин и др. ООПТ лежит по обе стороны государственной границы России и Норвегии. Эти страны, а также Финляндия, проводят совместные исследования местной флоры и фауны; организуют просветительскую работу в школах с целью сохранить уникальную экосистему самых северных сосновых лесов Европы.

Открытие визит-центра вписывается в программу года экологии и особо охраняемых территорий. "У года ООПТ просветительские, коммуникационные задачи - обеспечить понимание и поддержку деятельности заповедников и нацпарков со стороны населения, увеличить объем познавательного туризма", - напоминают в пресс-службе Минприроды

В течение 2017 года по всей стране пройдут выставки фотографий, конкурсы, научные конференции. На сегодня в стране насчитывается 103 государственных природных заповедника, 50 национальных парков и 68 государственных природных заказников. Еще 11 особо охраняемых территорий должны появиться на карте России в 2017 году.

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