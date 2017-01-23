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Популярный шампунь выпустят в упаковке из переработанного пляжного мусора

Социальная ответственность
23 января, 17:51 UTC+3
Новый флакон будет на 25% состоять из вторичного сырья
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Материал из 1 страницы
© pixabay/bilyjan

Компания Procter&Gamble (P&G) объявила о том, что объединяется с двумя организациями по переработке органических отходов, американской TerraCycle и французской SUEZ для разработки и производства перерабатываемой упаковки для шампуня Head&Shoulders. Новый флакон, по заверению участников проекта, будет на 25% состоять из переработанного пластика, собранного на пляжах. Об этом представители компании рассказали на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Первые 150 тыс. флаконов появятся в продаже летом во Франции. Это будет самая крупная в мире кампания по производству перерабатываемой упаковки для шампуня, сделанной из собранного пластика. P&G планирует подобным образом производить упаковки и других средств по уходу за волосами. Корпорация обещает выпускать до полумиллиарда таких флаконов к 2018 году.

В компании считают, что упаковка из вторичного сырья привлечет потребителей и вдохновит других производителей на рынке. "Лидер продаж на рынке шампуней должен показывать пример экологичных инноваций. Мы знаем, что за нами последует вся индустрия", - заявила Лиза Дженнингс, бренд-директор Head&Shoulders.

Новая экономика пластмасс

P&G активно поддерживает нацеленную на переход к безотходному производству инициативу "Новая экономика пластмасс", разработанную экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ) совместно с фондом Эллен Макартур. Компания использует переработанный пластик в упаковках более 25 лет. Трехслойные упаковки порошка Tide в США уже на 25% состоят из вторичного материала. 

В 2010 году компания разработала стратегию, в которой обозначила главные цели на ближайшие десять лет: перерабатывать до 90% упаковки, сократить производство упаковочных материалов на 20%, вдвое увеличить долю переработанного каучука в составе полиэтиленовой упаковки. Кроме этого, компания контролирует сбор отходов.

Упаковка составляет 26% общемирового объема пластика. Одноразовая пластиковая тара наносит наибольший урон экологии, так как оседает в окружающей среде, способствуя деградации почв и увеличению выбросов парниковых газов. Общий ущерб экологии от использования пластиковой упаковки, по оценкам ЮНЕСКО, достигает $40 млрд. Сами компании-производители теряют на создании одноразового продукта $80-120 млрд ежегодно.

В то же время, как говорится в докладе, озвученном в первые дни ВЭФ-2017, до 50% упаковки можно с выгодой перерабатывать. Для этого компаниям необходимо модернизировать все этапы производства и использования пластиковой упаковки согласно стандартам циклической экономики.

Специалисты обращают внимание на необходимость изменения дизайна упаковок. Например, эксперты считают нужным,пересмотреть материалы, размеры и форматы изделий. Также они отмечают важность контроля за системой сбора и сортировки продукции после использования.

Материал предоставлен проектом "+1".

 

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