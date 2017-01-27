Всемирный банк обвинили в "неэкологичном" кредитовании

Некоторые займы, выданные Всемирным банком в рамках программы кредитования Development Policy Finance, поддерживают угольный, газовый и нефтяной секторы экономики в Индонезии, Перу, Египте и Мозамбике, хотя изначально были предназначены для развития чистой энергетики. Такие выводы содержатся в исследовании, подготовленном НКО "Центр банковской информации" (Bank Information Center, BIC) совместно с международными экологическими организациями Greenpeace и "Друзья Земли" (Friends of the Earth).

При содействии Всемирного банка Индонезия и Мозамбик вошли в число главных экспортеров угля в мире. По данным исследователей, политика Всемирного банка, согласованная с этими государствами, предусматривала налоговые каникулы для ТЭЦ и компаний - экспортеров угля.

"Это открытие шокировало нас, так как во всех перечисленных странах Всемирный банк субсидировал добычу ископаемого топлива, что расходится с его заявленными целями, - заявил руководитель Центра банковской информации в Европе и Центральной Азии Незир Синани. - Всемирный банк обязался помогать странам развивать низкоуглеродную экономику путем поэтапного сокращения субсидий ископаемого топлива и введения налога на углерод".

Как сообщает ВВС, Всемирный банк опроверг заявление о "неэкологичном" кредитовании, заявив, что в исследовании не была отражена вся работа, которая была проделана в разных странах и что картина происходящего искажена.

"В докладе игнорируется более широкая деятельность Всемирного банка в области энергетики, которая включает в себя не только выдачу кредитов на развитие, но и набор других мер: продвижение реформ, инвестиций, техническую помощь, которые вместе способствуют климатически безопасному росту и улучшению доступа к энергии", - заявили в пресс-службе организации.

О программе

Программа кредитования Development Policy Finance задействует треть фондов Всемирного банка - в 2016 году эта сумма составляла $15 млрд. Климатический план организации предусматривает использование программы кредитования, для того чтобы помочь развивающимся странам осуществить переход на возобновляемую энергетику и выполнение национальных планов по Парижскому климатическому соглашению.

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