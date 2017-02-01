"Рождественский караван" объехал детские дома в 68 городах

Участники волонтерского проекта "Рождественский караван Coca-Cola" поздравили с Новым годом 12 тыс. воспитанников детских домов и школ-интернатов, а также пациентов, которые проходят длительное лечение в больницах, Москвы, Уфы, Самары и других городов России. Всего волонтеры объехали 68 городов России. В этом году сотрудники компании в первый раз поздравляли малообеспеченные семьи и семьи с приемными детьми.

Волонтеры провели лекции, мастер-классы, игры, организовали представления. Например, на одном из мероприятий в Москве сотрудники компании провели с подростками брейн-ринг и проверили их знания в области истории, биологии, страноведения, математики. Ребятам помладше показали интерактивный спектакль.

"Проект "Рождественский караван" мы начинали в 2000-е годы с поездок по домам-интернатам: дарили детям подарки, устраивали представления. С годами формат праздников изменился и расширился, потому что у общества стали меняться потребности.

Теперь проект реализуется в рамках большой системной работы по помощи подросткам в трудной жизненной ситуации и малоимущим семьям. Это часть нашей корпоративной волонтерской программы, которая выполняется на протяжении всего года", - рассказала менеджер по корпоративной социальной ответственности Coca-Cola HBC Россия Наталья Серегина.

В качестве новогодних подарков компания подобрала в том числе такие вещи, которые могут помочь детям осуществить мечты о будущей профессии. Кому-то достались учебники для поступления в экономический колледж, а будущему парикмахеру вручили инструменты и голову манекена.

"Наша задача - рассказать ребятам, что в жизни все возможно, главное учиться, работать, верить в свои силы. Даже выступления артистов мы строили так, чтобы те рассказывали ребятам, как они пришли к своей цели, как добились успеха", - отметили в пресс-службе компании.

О проекте

"Рождественский караван" - один из самых масштабных волонтерских проектов Coca-Cola Россия. Программу разрабатывали в сотрудничестве с 19 НКО. В подготовке мероприятий приняли участие благотворительный фонд "Подсолнух", благотворительный фонд Елены Исинбаевой и ряд региональных организаций. В этом году в проекте был задействован каждый четвертый сотрудник Coca-Cola Россия - всего более 2300 человек.

Материал предоставлен проектом "+1".