Сеть супермаркетов в США откажется от товаров с вредными химикатами

Сеть магазинов Target обязалась исключить и заменить материалы, причиняющие вред здоровью человека, чтобы снять с покупателя необходимость поиска наименее опасной продукции. Компания объявила о своей новой "химической" стратегии, которая должна быть полностью реализована к 2022 году. Об этом рассказало сообщество Sustainable Brands. В течение пяти лет руководство Target планирует инвестировать $5 млн в "зеленые" инновации в бытовой химии.

"Наша работа будет основана на ответственных закупках, которые дадут нам уверенность, что все звенья цепи поставок устойчивы, этичны, ответственны", - заявила вице-президент по качеству Target Ирен Куарши.

"Добиваясь, чтобы поставщики изъяли из своей продукции токсичные химикаты, такие как фталаты, перфторированные полимеры и огнестойкие добавки, Target даст миллионам покупателей доступ к более безопасным товарам. Многочисленные научные исследования показывают, что даже незначительный контакт с этими химикатами повышает риск хронических заболеваний", - рассказал Майк Шаде, сотрудник организации Safer Chemicals, Healthy Families, которая пытается привлечь внимание общественности к проблеме использования небезопасных химических веществ в быту и стремится внести коррективы в закон о контроле за токсичными веществами.

Первая фаза стратегии Target должна быть реализована к 2020 году. За это время ретейлер рассчитывает добиться прозрачности информации обо всех ингредиентах в косметике, парфюмерии и средствах для ухода, а также перейти к продаже бытовой химии, косметики, парфюмерии и детских товаров без фталатов, пропилпарабенов, бутилпарабенов, этоксилата нонинфенола и формальдегид-доноров.

К 2022 году компания перестанет продавать текстильные товары, содержащие огнеупорные компоненты и перфторированные химикаты. Target надеется вдохновлять другие розничные сети своим примером.

Прогресс в достижении поставленных целей будет ежегодно фиксироваться в oтчете компании по корпоративной социальной ответственности. "Мы хотим объединить всех людей, заинтересованных в инновациях и продвижении осмысленного, всеобъемлющего подхода к экологичной химии", - пояснила Дженнифер Силберман, директор Target по устойчивому развитию.

Некоторые компании уже заявили о поддержке инициативы. Среди них американская компания Seventh Generation - производитель экологически безопасной бытовой химии. "Это дальновидная политика, которая приведет к изменению индустрии. Здоровье планеты и ее населения перестанут приноситься в жертву прибыли", - объявил главный исполнительный директор Seventh Generation Джон Реплогл.

Компания Target с 2007 года работает с поставщиками над отказом от поливинилхлорида (ПВХ) в пищевой упаковке. В октябре 2016 года розничная сеть Walmart выпустила руководство для поставщиков, в котором призвала их отказаться от упаковки из ПВХ.

"Зеленая" упаковка в России

Эксперт по экологическому менеджменту компании, занимающейся снабжением упаковочными и расходными материалами, "ОптиКом" Анна Сычева, отмечает, что забота о здоровье покупателей давно стала мировым трендом, который, к сожалению, в России пока выражен слабо.

“В нашей стране розничные магазины традиционно упаковывают пищевые продукты в контейнеры и пленку из ПВХ, - говорит эксперт. - Содержащиеся в нем фталаты проникают в пищу, а с ней - в организм человека, повышая риск развития таких заболеваний, как астма, рак груди, диабет второго типа. Как социально ответственный поставщик упаковочных материалов мы стремимся убедить наших клиентов-ретейлеров перейти на более безопасную продукцию из полиолефинов и ПЭТ. Отказ ретейла от ПВХ положительно скажется на здоровье миллионов россиян".

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