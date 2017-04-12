Ученые смоделировали роль исчезнувшего племени в экосистеме

Компьютерное моделирование пищевых сетей в бывших местах обитания индейцев анасази (предков современного племени пуэбло, живущего на юго-западе США) позволило показать взаимозависимость древних людей, животных, культурных растений и окружающей среды, а также степень воздействия климатических условий на экосистему и человека. О проекте рассказал портал Phys.org.

Обычно пищевые сети, которые ученые моделируют для экосистем, исключают человека и его воздействие. Специалист по поведенческой экологии человека Стефани Крэбтри из Университета штата Пенсильвания вместе с коллегами составила цифровую пищевую сеть, в которую люди (в данном случае - индейцы анасази) были включены как полноправные участники экосистемы.

Компьютерная модель позволила отобразить многообразие отношений между различными компонентами экосистемы и прогнозировать, как она поведет себя при изъятии одного организма или появлении нового. Ученые предположили, что с помощью компьютерной модели можно будет также предсказывать последствия климатических изменений.

Для воссоздания сети ученые собрали данные о местных видах растений и животных, археологические данные с мест древних поселений в районе Меса-Верде (штат Колорадо). Некоторых животных объединили в группы согласно функциям, которые они выполняют в экосистеме (например, опылители растений).

Сеть насчитывает 334 "узла", а число связей между организмами, являющимися первым звеном пищевой цепи (способны производить органические вещества из неорганических), и организмами, потребляющими готовые органические вещества, превысило 11 тыс.

"Когда люди поселились на этой территории около 600 года до нашей эры, они стали культивировать кукурузу, - говорит Крэбтри. - Животным потребовалось время, чтобы привыкнуть к этой еде, но впоследствии все травоядные стали есть кукурузу и предпочитать ее другим растениям". Это внесло значительные изменения в экосистему, так как посевы кукурузы пришли на смену диким видам растений.

Затем индейцы стали охотиться на оленей. Их популяция уменьшилась настолько, что ради мяса пришлось разводить индеек, которых пришлось кормить кукурузой. Это, в свою очередь, внесло новые изменения в баланс пищевой сети.

Когда климатические условия в ареале обитания становятся неблагоприятными (засуха, жара, недостаточный снежный покров), экосистема может потерять устойчивость. При недостатке пищи самые мобильные участники пищевой цепи кочуют на другую территорию. Во времена анасази такое было возможно, и впоследствии они ушли из Колорадо на нынешние территории Нью-Мексико и Аризоны. В случае резких климатических изменений современному человечеству уходить некуда.

"У индейцев анасази не было долгосрочного плана в течение 600 лет их проживания в Меса-Верде, - отметила Стефани Крэбтри. - У нас его и сегодня нет. У нас нет даже плана на ближайшие четыре года, и только некоторые люди обращают наше внимание на изменение климата".

По словам климатологов, беспрецедентная засуха 2016 года в Калифорнии, аномальная жара в США в 2011 году и в Европе в 2003 году, а также наводнение в Пакистане 2010 года - это самые тревожные примеры экстремальных климатических явлений. Их частота превысила все предыдущие прогнозы. В связи с ростом природных катаклизмов и неурожая глобальное потепление, согласно прогнозам МВФ, может оставить за чертой бедности около 100 млн человек.

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