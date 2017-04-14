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Роботы заменят многих работников без высшего образования

Социальная ответственность
14 апреля, 17:54 UTC+3
Американские исследователи выяснили, что техника вытесняет с рынка труда специальности, которые не требуют высшего образования
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Материал из 1 страницы
Комментарий Промышленные роботы фирмы KUKA. Первый ряд - IR161/60 (слева со сварочными клещами, справа - без рабочей оснастки). Второй ряд - IR601/60, произведенные по лицензии на "АвтоВАЗ"

Промышленные роботы фирмы KUKA. Первый ряд - IR161/60 (слева со сварочными клещами, справа - без рабочей оснастки). Второй ряд - IR601/60, произведенные по лицензии на "АвтоВАЗ"

© Wikimedia/Mixabest

Роботы вытесняют специалистов, которые выполняют рутинную работу, например, машинистов, операторов с неполным средним или средним образованием. Один промышленный робот на тысячу работников сокращает занятость на 0,18% - 0,34%, а заработную плату - на 0,25% - 0,5%. Такие данные получили Дарон Эйсмоглу (Daron Acemoglu) из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT) и Паскуаль Рестрепо (Pascual Restrepo) из Бостонского университета (Boston University), проанализировав, как менялся рынок труда с 1990 по 2007 год. Результаты работы опубликованы на сайте Национального бюро экономических исследований. 

Экономисты установили, что рабочие места сокращаются на производствах автомобилей, электроники, пластика, медикаментов, стекла, керамики, в химической и металлургической промышленностях. Роботизация меньше затрагивает строительный сектор, сферы бизнес-услуг и розничной торговли.

При подсчетах специалисты ориентировались на полностью автономные машины, которые не требуют участия оператора и могут быть запрограммированы для выполнения задач, таких как сварка, сборка, обработка материалов или упаковки.

С 1990 по 2007 годы автоматизированная техника заменила в 1,5-2 раза больше мужчин, чем женщин. Каждый новый робот, появившийся на американском заводе за последние десятилетия, сократил занятость в направлении на 6,2 работника.

Согласно исследованию "Где машины могут заменить человека, а где - нет (пока)" (Where machines could replace humans - and where they can’t (yet)), подготовленному международной консалтинговой компанией McKinsey&Company в 2016 году, сейчас возможно автоматизировать 78% специальностей, связанных с рутинным трудом, и только 9% управленческих позиций. 

Доцент кафедры систем управления и информатики, заведующий кафедрой мехатроники Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Сергей Колюбин рассказал +1, что рынок труда со временем покинут профессии 3D (dull-dirty-dangerous) - скучные, грязные и опасные.

"Как человек, занимающийся наукой и получающий высшее образование, я буду рад, если останутся только те профессии, которые развивают лучшие человеческие качества. А профессии, которые не требуют образования, проявления творческого мышления и интеллекта, единственным оправданием которых является зарабатывание средств к существованию, постепенно будут уходить", - отметил Колюбин.

Специалист также добавил, что в России потенциал автоматизации рутинного труда выше, так как отечественные производства менее технологичны по сравнению с зарубежными. 

В McKinsey&Company утверждают, что существующие машины могут выполнять 45% человеческой работы. Около 60% профессий могут быть автоматизированы на треть. По оценкам Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics), в настоящее время в эксплуатации находится от 1,5 до 1,75 млн. промышленных роботов; к 2025 году количество запрограммированных аппаратов может увеличиться до 4-6 млн. Специалисты считают, что техника и человек будут работать вместе, и на смену устаревшим специальностям придут новые. 

"Мы недооцениваем адаптивные способности человека и человечества. При ответственном подходе на месте исчезнувших должны появиться новые высокотехнологичные рабочие места. Задача университетов в этом контексте состоит в том, чтобы заранее подготовить профессионалов, которые будут востребованы на новых глобальных рынках", - подчеркнул доцент кафедры систем управления и информатики.

Материал предоставлен проектом "+1".

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