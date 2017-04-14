Эксперты: российские вузы недостаточно быстро внедряют стратегии устойчивого развития

Вузы Санкт-Петербурга отстают от учебных заведений Гамбурга и Берлина в области устойчивого развития. К такому выводу пришли эксперты на конференции "Зеленые университеты: лучше практики", которая состоялась в Санкт-Петербурге в рамках Недели Германии - 2017 при поддержке Института стратегии устойчивого развития АНО, Германского информационного Центра DAAD в Санкт-Петербурге, Правительства свободного и ганзейского города Гамбурга, Института дизайна и урбанистики университета ИТМО.



Как рассказала корреспонденту +1 директор Института стратегии устойчивого развития (АНО) и доцент Университета ИТМО Ирина Шмелева, российским вузам необходимо разработать стратегии устойчивого развития, включить темы экологии, "зеленой" энергетики в образовательные программы, выделить финансирование на обновление университетских кампусов и общежитий и научные исследования, активнее поддерживать "зеленые" студенческие инициативы.

В вузах Санкт-Петербурга уделяют внимание отдельным аспектам устойчивого развития, в частности, раздельному сбору мусора и вопросам энергоэффективности; инициативы поддерживаются некотороми сотрудниками университетов. В Санкт-Петербургском государственном университете благодаря движению "Эко-Спбгу" появился раздельный сбор мусора. В вузе установлены три контейнера для пластика, бумаги и алюминия, а преподаватели учатся сортировать отходы.

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого студенты планируют открыть велопрокат и провести велодорожки от кампусов до четырех станций метро. В общежитиях установлены 23 экобокса, куда можно складывать использованные батарейки. Батарейки и ртутные лампы собирают в Университете ИТМО.



В Германии в то же время в стратегию устойчивого развития вовлечены все представители университетов - от студентов до ректора. Темы устойчивого развития представлены в основной учебной программе. В Университете Гамбурга с 2011 года работает центр устойчивого развития, который выделяет молодым ученым до 1000 евро на проекты и исследования в этой области.

"Коллеги из Германии приводили впечатляющие цифры финансовых затрат на развитие "зеленого" кампуса, финансирование позволяет строить долгосрочные планы, и не сводить всю активность к отдельным акциям. В то же время внедрение различных инновационных "зеленых" решений позволяет университету серьезно экономить на текущих расходах и перераспределять сэкономленные средства на новые разработки", - рассказала Ирина Шмелева.



Развивать "зеленые" кампусы - важная задача администрации университета, считают эксперты. "Страны, которые по этому пути пошли, в частности Германия, Нидерланды, Скандинавские страны, уже получили поколение профессионалов, для которых знания в области экологии, "зеленой" экономики, корпоративной социальной ответственности являются профессиональной нормой. Эти люди работают в бизнесе, промышленности, банках, муниципалитетах, становятся мэрами городов - и мы видим серьезные изменения. В российских вузах таких системных изменений в области образования по устойчивому развитию пока повсеместно нет", - рассказала Ирина Шмелева.



Устойчивое развитие вузов - часть стратегии ООН по развитию мира до 2030 года. Согласно пдокументу государствам необходимо достичь 17 целей: побороть голод и нищету, обеспечить жителям здоровье и процветание, качественное образование, гендерное равенство, чистую воду и санитарию, достойную работу и экономический рост, доступ к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии, открытые, безопасные, жизнестойкие и экологически устойчивые города, создать устойчивую инфраструктуру, перейти к рациональным моделям потребления и производства, принять срочные меры по борьбе с изменением климата и его последствиями, сохранить и защитить морские экосистемы и природу суши; строить миролюбивое и открытое общество, обеспечить доступ к правосудию, взаимодействовать с частным сектором и гражданским обществом.

Неделя Германии

Неделя Германии - 2017 проходила с 5 по 12 апреля в Санкт-Петербурге. Мероприятие проводится ежегодно с 2003 года. Организаторами Недели Германии выступают Генеральное консульство Федеративной Республики Германия, Гете-институт в Санкт-Петербурге и Северо-западный филиал Российско-Германской Внешнеторговой палаты.

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