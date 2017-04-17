Производитель свинины из США вырастит трансплантаты для человека

Крупный поставщик упакованных мясных продуктов и производитель свинины в США Smithfield Foods выиграл грант в размере $80 млн от министерства обороны США на исследование и создание тканей и органов, пригодных для трансплантации человеку. Об этом сообщает Reuters.

Компания планирует децеллюляризировать свиные органы (заменять клетки животного человеческими) и продавать медицинским учреждениям. Smithfield Foods уже договорилась о поставках с двумя юридическими лицами. Имена заказчиков не разглашаются.

"Мы хотим донести до медицинских и научных сообществ, что эта область нам интересна. Мы не просто упаковщики”, - заявила вице-президент подразделения биологических исследований в Smithfield Reuters Кортни Стэнтон (Courtney Stanton) Она отметила огромный потенциал направления. По словам Стэнтон, только рынок ксеногенных материалов (хрящей, костей животных), которые используются в медицине и в иных непродовольственных целях, оценивается в $100 млрд.

Помимо Smithfield Foods гранты от министерства на подобные проекты получили исследовательская корпорация Deka, медицинский центр Дартмут-Хичкок, Университет Нью-Гэмпшира, американская химико-фармацевтическая корпорация Abbott Laboratories, производитель медицинского оборудования Medtronic и медицинская корпорация United Therapeutics Corp.

Пока ксенотрансплантация (пересадка органов одного биологического вида другому) не практикуется - органы животных, свиней и обезьян, отторгаются человеческим организмом из-за генетических различий. К тому же в тканях свиней обнаружены вирусы, которые могут вызывать смертельные заболевания у человека.

Ученые пытаются преодолеть эти проблемы. Профессор генетики Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School) и основатель компании eGenesis Bio Джорд Чеч (George Church) выводит иммунологически модифицированных свиней, редактируя гены животных с помощью системы CRISPR.

В марте 2017 года компания Чеча привлекла $38 млн венчурного финансирования (выдается стартапам, ориентированных на разработку и производство наукоемких продуктов).

Чеч планирует пересадить первые органы трансгенных свиней в рамках клинических испытаний в конце 2017 года. Специалист уточнил, что в экспериментах смогут участвовать пациенты, которым отказали в трансплантации человеческих органов.

Подобные исследования проводит компания Synthetic Genomics Inc. совместно с корпорацией United Therapeutics Corporation. Американский генетик, биолог, основатель Synthetic Genomics Inc Крейг Вентер (J. Craig Venter) отметил сложность задачи. "Это не так, что вы смешали пару генов и решили проблему”, - рассказал Вентер.

Ксенотрансплантация могла бы восполнить дефицит человеческих органов. По данным Глобальной обсерватории донорства и трансплантации за 2014 год, в США провели более 30 тыс. операций по пересадке всех видов внутренних органов, в России - 1522.

При этом реальная потребность в операциях по пересадке в России и мире - в десятки раз выше, отмечают в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Например, в США к концу 2012 года в листах ожидания по стране находились более 76 тыс. человек, в 2016 году их число увеличилось до 120,9 тыс.

В России, по данным Российского трансплантологического общества, в 2014 году в листе ожидания на пересадку почки состояли 4636 человек, печени - 949 человек, сердца - 428 человек. Пересадки сердца не дождались 10,5% пациентов. По оценкам Объединенной сети по обмену органами, ежедневно в мире, в среднем, умирают 22 человека, не дождавшись трансплантации.

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