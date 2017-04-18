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Шанхай развивает "вертикальное" сельское хозяйство

Социальная ответственность
18 апреля, 19:48 UTC+3
В крупнейшем городе Китая на площади в 100 га создадут сельскохозяйственный район с огородами
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© Рixabay/sdweathers

С 2017 года в Шанхае планируют развивать сельскохозяйственный район Sunqiao. Согласно проекту, разработанному архитектурным бюро Sasaki, на территории площадью 100 га разобьют огороды, которые смогут обеспечить продовольствием население в 24 млн человек. Также в районе откроют научный музей и центр инноваций, где планируется преподавать основы устойчивого сельского хозяйства. Об этом сообщается на сайте компании. 

Шанхай быстро развивается, и сельскохозяйственных земель в черте города становится все меньше. Предполагается, что район Sunqiao, в котором собираются внедрять системы вертикальной фермы (сельскохозяйственные комплексы, размещаемые в специально сконструированных высотных зданиях), поможет решить проблему нехватки пахотных площадей. Проект предполагает создание таких футуристических объектов, как "парящие" теплицы, библиотеки семян, фермы водорослей, интерактивные теплицы, расположенные внутри зданий, а также озеленение небоскребов.

Сельскохозяйственные культуры планируется выращивать несколькими способами, в том числе в аквопонических установках, где обитают рыбы и бактерии, и при помощи высаживания растения во влажную, пористую среду. 

Авторы проекта называют сельское хозяйство главным фактором развития устойчивых городов.

"Такой подход обеспечивает устойчивую продовольственную цепочку и повышает уровень жизни горожан благодаря новым ресторанам, рынкам и кулинарным академиям, - объясняют в компании. - Города расширяются. Нам необходимо нивелировать разницу между городом и сельской местностью. Шанхай планирует доказать, что в городе тоже можно выращивать и есть капусту". 

Экологические провинции, города и округа - одна из целей Китая до 2020 года, согласно пятилетнему плану "Пять в одном". В этом направлении страна работает с 2000 года. Более 4 тыс. населенных пунктов признали передовыми моделями устойчивого социально-экономического развития.

В 2015 эко-статусы планировали получить провинции Фуцзянь, Чжэцзян, Ляонин, Тяньцзинь, Хайнань, Гирин, Хэйлунцзян, Шаньдун, Аньхой, Цзянсу, Хэбэй, Гуанси-Чжуанский автономный район, Сычуань, Шаньси, Хубэй и более 1 тыс. городов, округов по всей стране, согласно докладу "Зеленое - золото. Стратегия и действия китайской экологической цивилизации" (Green is gold. The strategy and actions of China’s ecological civilization) опубликованному на сайте Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Материал предоставлен проектом "+1".

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