Неконтролируемая охота грозит уничтожить леопардов в ЮАР

Популяция леопардов в горах Соутпенсберг в Южной Африке может быть полностью уничтожена в течение нескольких лет, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Royal Society Open Science.

В 2008 году там была зафиксирована одна из самых крупных популяций леопардов в Африке. Однако незаконное убийство в последнее десятилетие сократило численность животных на две трети.

"Если ничего не изменится, мы прогнозируем, что леопарды исчезнут из этого района примерно к 2020 году", - заявил ведущий автор работы и биолог из университета Дарема в Англии Сэмюэл Уильямс (Samual Williams). Власти уже обратили внимание на результаты исследования и собрали деньги на специалиста "по связям с населением" (community engagement officer). Он будет работать в регионе и помогать местным жителям предотвратить нападение леопардов на скот, включая использование сторожевых собак. Власти ожидают, что это снизит количество убийств.

По оценке Уильямса, во всей Южной Африке сейчас проживает около 4500 особей. Чтобы узнать, как с 2008 года изменилась популяция животных, Уильямс и его команда установили несколько десятков камер по всей территории и отслеживали перемещения животных с 2012 по 2016 год.

В течение четырехлетнего периода они зафиксировали передвижения 65 леопардов: 16 взрослых самцов, 28 взрослых самок и 21 детеныша. На восьмерых из них ученые надели GPS-ошейники, чтобы отслеживать их перемещения. Мониторинг удался только за двоими из них, так как трое попали в ловушки, один леопард был застрелен местным жителем, а еще двое пропали без вести.

Статистический анализ результатов показал, что популяция уменьшилась на 66% за 7,5 лет: с 10,73 до 3,65 особей на 100 кв. км.

Авторы исследования пришли к выводу, что сокращение популяции характерно не только для леопардов в данном регионе. "Чрезвычайно тревожно, что те тенденции, о которых мы сообщаем, являются примером тенденций для крупных плотоядных животных во всем мире", - подчеркнул Уильямс. Отслеживание изменений численности африканских популяций львов, черных шакалов и летучих мышей-лисиц показали сходные темпы снижения.

В Международном списке исчезающих видов Международного союза охраны природы леопарды классифицированы как "уязвимые" к исчезновению.

В России фонд Всемирный фонд дикой природы (WWF) вместе с регионами Северного Кавказа проводит программы по восстановлению численности переднеазиатского леопарда. В этих целях расположенный в Дагестане Тляратинский федеральный заказник будет расширен за счет присоединения к нему Кособско-Келебского и Бежтинского заказников.

Местность будет готова к приему животных через 2-3 года. Переднеазиатских леопардов готовят к жизни в дикой природе в Центре восстановления леопарда в Сочинском национальном парке. Это единственное в мире место такого профиля.

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