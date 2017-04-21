Канадские ученые разработали дешевый метод очистки воды

Ученые Университета Британской Колумбии в Канаде сконструировали автономную систему очистки воды, которая может выполнять свои функции в течение долгого времени практически без вмешательства человека, при этом финансовые издержки использования изобретения очень малы. Об изобретении ученых, описанном в журнале Water Research, рассказал сайт Phys.org.

Водоочистная система состоит из двух компонентов: специальные волокнистые мембраны, которые улавливают загрязнители - органические соединения, бактерии и вирусы, и сообщества полезных бактерий, которые разрушают загрязняющие вещества.

Использование мембран - хорошо известный и эффективный метод очистки воды, который позволяет избавиться от 99,99% загрязнителей, однако исследователи из Университета Британской Колумбии продвинулись дальше. Они изобрели автономную систему, которая способна работать в автономном режиме в течение долгого времени при минимальных финансовых затратах.

"Наша система уникальна тем, что использует силу тяжести для отделения загрязнителей от мембран и их очищения. Это намного эффективнее и дешевле традиционного подхода к очищению мембран, при котором используются химикаты и сложные механизмы. К тому же бактерии, которые живут на мембранах, просто-напросто поедают то, что не проходит через фильтр, и таким образом волокна остаются чистыми в течение долгого времени", - рассказал руководитель проекта Пьер Берубе.

Изобретение пройдет тестирование, после чего будет использоваться в отдаленных регионах Канады и других государствах.

"У миллионов людей на планете нет доступа к чистой питьевой воде. Наша цель - предоставить простую, эффективную и недорогую методику очистки воды этим сообществам, а также помочь местным жителям в строительстве и обслуживании очистных сооружений", - поделился Берубе.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 663 млн человек по всему миру потребляет воду из ненадежных источников, в то время как использование в питьевых и гигиенических целях воды низкого качества уносит жизни 842 тыс. человек ежегодно.

В некоторых регионах России проблема низкого качества ресурсов пресных вод также стоит достаточно остро. Как отмечается на сайте Института российских стратегических исследований, каждый второй житель России вынужден использовать в питьевых целях воду, не соответствующую нормативам.

Так, некачественную воду потребляет часть населения в Республиках Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Карачаево-Черкесия, в Приморском крае, в Архангельской, Курганской, Саратовской, Томской и Ярославской областях, а также в Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах.

Материал предоставлен проектом "+1".