Солнечная энергетика США обеспечила в два раза больше рабочих мест, чем углеводородная

В США в сфере солнечной электроэнергетики работают 43% сотрудников от общего числа занятых в энергетическом секторе, что почти в два раза превышает занятость (22%) в сфере углеводородной энергетики. Такие данные приводятся в отчете по итогам 2016 года, обнародованном министерством энергетики страны.

В области, которую авторы доклада обозначили как "производство электроэнергии и топливный сектор", занято свыше 1,9 млн американцев. В 2016 году 55% (1,1 млн человек) работали в области ископаемой энергетики, включая не только выработку электричества, но добычу нефти, торфа и угля, а также производство и розничную торговлю горючим. В то же время почти 800 тыс. рабочих мест обеспечивали низкоуглеродная (природный газ), атомная и возобновляемая энергетика.

На солнечных электростанциях работают около 374 тыс. человек. В течение 2016 года занятость в данном секторе увеличилась на 25%. Динамика у ветровой электроэнергетики оказалась еще значительней: она обеспечивает 102 тыс. рабочих мест.

За минувший год прирост числа сотрудников в ветроэнергетике составил 32%. Электростанции, работающие на угле, нефти и газе, дают работу 187 тыс. сотрудников. В документе отмечается, что солнечные электростанции создают рабочие места в 20 раз быстрее, чем это происходит в среднем по стране.

По данным министерства энергетики США, выработка электроэнергии из угля снизилась на 53% в период между 2006 годом и 2016 годом. Производство электричества из природного газа увеличилось на 33%, в то время как рост солнечной энергетики составил свыше 5000% - с 508 тыс МВт/ч до чуть более 28 млн МВт/ч.

Крупнейшим городом США, который на 100% обеспечивается электричеством из возобновляемых источников, является Берлингтон (штат Вермонт) c населением свыше 42 тыс. человек. Постепенный переход на альтернативную энергетику осуществляет Лас-Вегас, где солнечная энергия питает более 140 городских объектов.

В городе также расположен завод по переработке сточных вод, производящий электричество из метана. К концу следующего года энергия в Лас-Вегас будет поступать и с Дамбы Гувера на реке Колорадо, питающей электричеством Лос-Анджелес. Постепенный переход на возобновляемую энергетику, начавшийся девять лет назад, экономит для города $5 млн в год.

В январе 2017 года губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо и представители Энергетического управления Лонг-Айленда одобрили строительство крупнейшего морского ветропарка в США, который обеспечит электричеством 50 тыс. домов на острове. Ожидается, что станция позволит снизить выбросы углекислого газа на острове до 20 млн тонн за время службы.

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