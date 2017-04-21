Солнечная энергетика США обеспечила в два раза больше рабочих мест, чем углеводородная

Москву снимут с воздухаНовости партнеров 21 апреля, 16:08
МВД аннулировало гражданство РФ террориста ДжалиловаПроисшествия 21 апреля, 16:01
Президентские выборы во Франции. ДосьеБиографии и справки 21 апреля, 15:59
Народный трибунал обвинил производителя пестицидов в экоцидеСоциальная ответственность 21 апреля, 15:52
Российский гимнаст Далалоян завоевал серебро в многоборье на ЧЕ в РумынииСпорт 21 апреля, 15:43
Как Франклин Рузвельт хотел купить себе немного КрымаПолитика 21 апреля, 15:38
Диссертацию Мединского рассмотрит диссовет Белгородского университетаНаука 21 апреля, 15:31
Варвару Караулову этапировали в колониюПроисшествия 21 апреля, 15:29
ФК "Краснодар" дозаявил вратаря Абаева для участия в чемпионате РоссииСпорт 21 апреля, 15:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В США в сфере солнечной электроэнергетики работают 43% сотрудников от общего числа занятых в энергетическом секторе, что почти в два раза превышает занятость (22%) в сфере углеводородной энергетики. Такие данные приводятся в отчете по итогам 2016 года, обнародованном министерством энергетики страны.
В области, которую авторы доклада обозначили как "производство электроэнергии и топливный сектор", занято свыше 1,9 млн американцев. В 2016 году 55% (1,1 млн человек) работали в области ископаемой энергетики, включая не только выработку электричества, но добычу нефти, торфа и угля, а также производство и розничную торговлю горючим. В то же время почти 800 тыс. рабочих мест обеспечивали низкоуглеродная (природный газ), атомная и возобновляемая энергетика.
На солнечных электростанциях работают около 374 тыс. человек. В течение 2016 года занятость в данном секторе увеличилась на 25%. Динамика у ветровой электроэнергетики оказалась еще значительней: она обеспечивает 102 тыс. рабочих мест.
За минувший год прирост числа сотрудников в ветроэнергетике составил 32%. Электростанции, работающие на угле, нефти и газе, дают работу 187 тыс. сотрудников. В документе отмечается, что солнечные электростанции создают рабочие места в 20 раз быстрее, чем это происходит в среднем по стране.
По данным министерства энергетики США, выработка электроэнергии из угля снизилась на 53% в период между 2006 годом и 2016 годом. Производство электричества из природного газа увеличилось на 33%, в то время как рост солнечной энергетики составил свыше 5000% - с 508 тыс МВт/ч до чуть более 28 млн МВт/ч.
Крупнейшим городом США, который на 100% обеспечивается электричеством из возобновляемых источников, является Берлингтон (штат Вермонт) c населением свыше 42 тыс. человек. Постепенный переход на альтернативную энергетику осуществляет Лас-Вегас, где солнечная энергия питает более 140 городских объектов.
В городе также расположен завод по переработке сточных вод, производящий электричество из метана. К концу следующего года энергия в Лас-Вегас будет поступать и с Дамбы Гувера на реке Колорадо, питающей электричеством Лос-Анджелес. Постепенный переход на возобновляемую энергетику, начавшийся девять лет назад, экономит для города $5 млн в год.
В январе 2017 года губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо и представители Энергетического управления Лонг-Айленда одобрили строительство крупнейшего морского ветропарка в США, который обеспечит электричеством 50 тыс. домов на острове. Ожидается, что станция позволит снизить выбросы углекислого газа на острове до 20 млн тонн за время службы.
Материал предоставлен проектом "+1".