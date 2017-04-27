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В России прошла студенческая олимпиада по устойчивому лесоуправлению

Социальная ответственность
27 апреля, 17:52 UTC+3

Молодые специалисты пожаловались на невостребованность профессии

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Уссурийск. Приморская государственная сельскохозяйственная академия

Уссурийск. Приморская государственная сельскохозяйственная академия

© wikipedia/Andshel

Победителями Всероссийской олимпиады по устойчивому лесоуправлению стали 144 студента (12 вузов представили по 12 бакалавров). Соревнования проходили с 24 по 29 марта в рамках Международного дня лесов в форме дистанционного тестирования. Всего в олимпиаде 2017 года приняли участие 922 человека. Об этом сообщается на сайте Лесного попечительского совета (FSC).

По словам Андрея Комина, ректора Приморской государственной сельскохозяйственной академии, которая является организатором олимпиады, цель мероприятия - научить будущих специалистов комплексно подходить к решению задач, используя современные методы устойчивого лесоуправления. Участники мероприятия сошлись во мнении, что престиж профессий, связанных с лесом, невысок из-за проблем с трудоустройством. Однако организаторы и члены жюри отметили хороший общий уровень подготовки студентов. Организаторы рассчитывают в 2018 году расширить число участников, в том числе за счет студентов-магистров.

"России нужны компетентные специалисты, которые имеют представление о современных методах и технологиях лесопользования и способны внедрять на местах существующий передовой опыт устойчивого лесоуправления", - заявила координатор проектов по Сибири и Дальнему Востоку FSC России Елена Бубко.

По мнению директора лесной программы WWF Николая Шматкова, без грамотных специалистов лесное хозяйство превращается просто в рубку леса. "При внедрении интенсивной модели лесного хозяйства, которая предполагает отказ от исчерпавшего себя освоения малонарушенных лесных территорий и устойчивое управление уже освоенными лесами, на первое место выступает подготовка квалифицированных специалистов", - отметил эколог.

"Россия обладает крупнейшими лесными запасами, работа в отрасли есть и будет, а вот приток молодых специалистов с пониманием специфики бизнеса, к сожалению, падает. Чтобы в будущем было с кем работать, нужно уже сегодня "замахнуться" на мировое лидерство в образовании лучших кадров для лесной отрасли. А это требует сотрудничества наших вузов с лучшими мировыми университетами и бизнесом в целом", - рассказала "+1" член правления, вице-президент по кадровым ресурсам и организационному развитию ГК "Сегежа" Татьяна Громова. Эксперт считает необходимым расширить программу обучения, поддержать новое поколение государственными программами по переезду в небольшие города на производственные и преддипломные практики.

"Молодежь должна видеть неограниченные возможности профессионального роста в лесной отрасли. Сегодня мало быть профессионалом-производственником, сегодня вызов - быть бизнесменом", - добавила Татьяна Громова.

Партнерами Всероссийской олимпиады по устойчивому лесоуправлению стали Федеральное агентство лесного хозяйства, FSC, Всемирный фонд дикой природы, Центр "Амурский тигр", Московский государственный университет леса, Поволжский государственный технологический университет, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет и Уральский государственный лесотехнический университет. В 2017 году олимпиада прошла во второй раз.

Общая площадь лесов в России составляет около 1,7 млрд га. За период с 2001 по 2015 год обезлесение затронуло 41 млн га. Площадь новых лесов составила 16 млн га. Такие данные предоставлены сервисом наблюдения за лесами Global Forest Watch, созданным корпорацией Google совместно с Институтом мировых ресурсов и еще 40 организациями. Сервис с помощью специальных алгоритмов обработки изображений подсчитывает площади лесов по фотографиям со спутников NASA. В то же время потери лесов в Бразилии, где общая площадь лесов составляет 853 млн га, почти эквивалентны российским показателям - около 41 млн га при увеличении площади лесов всего на 7,5 млн га. 

Материал предоставлен проектом "+1".

 
 
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