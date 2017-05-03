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Ученые выяснили причину позеленения вод в Арктике

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3 мая, 10:17 UTC+3

Объяснение этому феномену искали шесть лет

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© Рixabay/Summersdale

Повышение температуры в Арктике вызывает таяние льда, в результате чего в воду попадает больше солнечного света. Это, в свою очередь, приводит к интенсивному цветению воды вследствие развития фитопланктона. К такому выводу пришли авторы нового исследования, опубликованного в журнале Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) Science Advances.

По прогнозам ученых, "озеленение" Арктики в скором времени может стать привычным явлением: за последние 10 лет условия для размножения фитопланктона возникают ежегодно в июле более чем на 30% арктических территорий. Для сравнения: в 1986-1995 годах подобные условия наблюдались в каком-либо арктическом регионе реже одного дня в месяц.

В 2006-2015 годах частота их возникновения выросла до пяти дней в месяц, а доля подтаивающих участков в Арктике увеличивается на 5% ежегодно.

Фитопланктон является фундаментальным компонентом океанической экосистемы Земли и углеродного цикла. Ранее считалось, что в Арктике фитопланктон развивается лишь по краям морского льда, а в районах, находящихся под полным ледяным покровом, фотосинтез не происходит.

Однако в июле 2011 года в Чукотском море впервые было зафиксировано масштабное позеленение территории, покрытой морским льдом. При этом концентрация органического углерода там была одной из самых высоких из зарегистрированных в Мировом океане. Ученые объясняют: морские льды были покрыты участками с подтаявшим льдом, который обладает меньшей отражающей способностью и может пропускать достаточное количество света.

По данным отчета Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), количество морского льда на полюсах Земли к январю 2017 года сократилось до рекордно низкого уровня, в то время как температура на планете стала третьей по величине за всю историю наблюдений (предыдущие рекорды были зафиксированы в 2007 и 2016 годах).

Авторы доклада пришли к выводу, что главная причина повышения температуры - таяние льдов в Арктике и Антарктике. Например, в Арктике средняя площадь ледяного покрова за январь составила 1,26 млн кв. км - это на 8,6% ниже показателей, зафиксированных с 1981 года. В Антарктике льды исчезают еще быстрее - зафиксированный уровень на 22,8% ниже прошлых показателей.

Материал предоставлен проектом "+1".

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