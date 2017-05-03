В США появилась компания по закупке кофе без участия человека

В США появилась компания Bext360, работающая с поставщиками кофе из развивающихся стран. Компания намерена устанавливать специальные автоматические киоски, куда фермеры смогут сдавать выращенный кофе - качество продукта будет оценивать искусственный интеллект с помощью технологии фотометрической сепарации (определения изъянов на основании оптических характеристик), сообщает TechCrunch.

Предполагается, что Bext360 позволит сделать цепочку поставок по всему миру прозрачной и экологичной.

Bext360 планирует вести расчеты с поставщиками в электронном виде. По словам гендиректора компании Даниэля Джонса, для сборщиков урожая и фермеров эта возможность означает более свободный доступ на рынок.

"Мы стремимся преобразовать цепочку поставок кофе, одновременно объединяя потребителей и фермерские сообщества, чтобы улучшить качество продукции, уровень жизни сообществ поставщиков и качество для конечных потребителей", - говорится в пресс-релизе компании.

Как уточняет Джонс, технология позволит продавцам кофе зарабатывать больше, поскольку автомат обеспечит более точную оценку продукта, чем ручные методы. К тому же, по словам Джонса, сейчас в цепочку поставок кофе вовлечены 25 млн человек, что делает логистику очень сложной и дорогой.

По оценкам Fairtrade, около 125 млн человек зарабатывают на жизнь выращиванием кофейных зерен. Большинство из них - мелкие фермеры, чьи семьи живут менее чем на $2 в день. Стартап привлек финансирование в $1,2 млн от SKS Venture Partners.

Компания уже протестировала технологию на кофейных плантациях в Мексике и планирует начать работу в Конго, Руанде и Колумбии. Данные о продажах загружаются в мобильное приложение - так что и оптовики, и конечные покупатели могут проследить весь путь кофейных зерен.

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