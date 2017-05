Рекордно низкие цены на солнечную энергию установили в Индии

Энергетические компании ACME Solar Holdings и SBG Cleantech One на аукционе в индийском штате Раджастхан предложили рекордно низкие оптовые цены в 2,44 и 2,45 рупий (2,17 - 2,18 рублей по курсу ЦБ на момент публикации) за кВт/ч электроэнергии солнечного парка Bhadla Phase-III, который планируется возвести вблизи деревни Бхадла. Тарифы устанавливаются на 25 лет. Об этом сообщает в пресс-релизе информационное бюро при правительстве Индии.

ACME Solar Holdings и SBG Cleantech One выиграли тендер на строительство объектов мощностью 200 МВт и 300 МВт, соответственно. Общая мощность Bhadla Phase-III, по плану, составит 1 ГВт.

Новая тарифная ставка побила рекорд в 2,62 рупии (2,33 рубля) за кВт/ч, установленный Phelan Energy и Avaada Power на торгах, которые проводились по поводу строительства другой части проекта мощностью 500 МВт - Bhadla Phase-IV.

Как прогнозируют эксперты, тарифные ставки на солнечную энергию продолжат снижаться. Об этом свидетельствуют цены прошлого года - в 2016 году один кВт/ч солнечной энергии, как передает The Guardian, стоил 4,34 рупии (3,86 рублей).

На динамику тарифов повлияли падение цен на солнечные модули, считают эксперты. Специалисты связывают привлекательность ресурса также с активной государственной поддержкой. Директор Института экономики энергетики и финансового анализа (Institute for Energy Economics and Financial Analysis) Тим Баклей (Tim Buckley) в интервью The Guardian назвал "прозрачность, долговечность и определенность" энергетической политики основным фактором, который привлекает инвестиции в индийскую возобновляемую энергетику.

Всего, согласно информации Солнечной энергетической корпорации Индии, в провинции Раджастхан построят пять парков. Кроме Bhadla Phase III и Bhadla Phase IV вблизи деревни Бхадла появится Bhadla Phase II мощностью 680 МВт. Станцию Essel Phalodi-Pokran мощностью 750 МВт построят в округе Джодхпур, станцию Dawada&Rasla мощностью 421 МВт - в округе Джайсалмер.

СЭС планируется возвести еще в 20 индийских штатах. Согласно докладу (Report on India’s Renewable electricity roadmap), к 2022 году страна планировала получать 20 ГВт солнечной энергии, но изменила цель на более амбициозную - 100 ГВт к 2019 году.

Сейчас национальные СЭС генерируют 5,17 ГВт, что делает страну лидером в области солнечной энергетики в Южной и Центральной Азии, согласно данным Мирового энергетического совета (World Energy Council). Индия намного опережает Пакистан, где мощность солнечной энергетики оценивается в 210 МВт, и Бангладеш с 167 МВт. Потенциал солнечной энергетики в Индии оценивается в 10 тыс. ГВт.

К 2022 году страна планирует получать 175 ГВт энергии из возобновляемых источников, согласно докладу организации National Institution for Transforming India, которая разрабатывает долгосрочные стратегии и программы для правительства Индии.

Материал предоставлен проектом "+1".