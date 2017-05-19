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Изменение климата угрожает качеству кофе

Социальная ответственность
19 мая, 16:40 UTC+3

Производители жалуются на ухудшение сырья из-за роста среднегодовых температур

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Материал из 1 страницы
Зеленый кофе

Зеленый кофе

© Рixabay/Pexels

Кофейные культуры становятся более дефицитными из-за глобального потепления, отсутствия осадков и распространения болезней. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на участников рынка и исследователей.

По оценкам международного банка Rabobank International, рынок производства кофе идет на спад уже четвертый год подряд из-за недостатка качественного сырья. В то же время ожидается, что спрос на кофе в США в этом году будет самым высоким.

Генетики из центра по изучению кофе World Coffee Research (WCR) ищут растения, которые смогут приспосабливаться к изменениям окружающей среды. "Глобальное потепление означает, что места, которые останутся пригодными для выращивания кофе, - более холодные или находятся выше", - заявил ведущий генетик Кристоф Монтанон. Его команда собрала 30 разновидностей кофейных деревьев из 20 стран и посадила их в контролируемой среде в Лаосе, где они росли при температурах до двух градусов.

Семь разновидностей, которые пережили похолодание, теперь будут отправлены для тестирования в естественных условиях в другие регионы, от Бразилии до Гватемалы.

По данным природоохранной организации Conservation International, чтобы удовлетворить глобальный спрос на кофе, к 2050 году производство необходимо увеличить как минимум на 50%. В то же время, как подсчитали исследователи из WCR, почвы, на которых выращивают кофе, используемый в известных кофейнях по всему миру, к тому времени сократятся в два раза. 

В знаменитом своим кофе штате Эспириту-Санту в Бразилии объем производства резко упал из-за того, что за последние три года регион получил лишь 50% от обычного уровня осадков, а средняя температура поднялась на три градуса. Некоторые фермеры из-за погодных условий переехали в другие регионы или инвестировали в другие культуры, например, перец. 

Также урожаю кофейных зерен угрожают болезни. Например, в 2013 году Отто Перес Молина, занимавший тогда пост президента Гватемалы, объявил общенациональную чрезвычайную ситуацию ситуации в связи с распространением грибка Roya fungus. Заболевание поразило около 70% урожая кофе в стране, что привело к потере почти $1 млрд для производителей кофе в Гватемале - стране-экспортере кофе. По данным WCR, грибок уничтожил около 18,2 млн мешков кофе на сумму около $2,5 млрд с 2011 по 2016 год. Потери оставили 1,7 млн человек без работы. 

В мире существуют растения, которым глобальное потепление, наоборот, пошло на пользу. По данным исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, рост температур приведет к значительному повышению урожайности оливок в Средиземноморье. Главная причина этого в том, что вредитель, который селится на оливках - личинки мушек - плохо переносит высокие температуры.

Материал предоставлен проектом "+1".

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