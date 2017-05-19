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Часть Тихого океана очистят по проекту 22-летнего голландца

Социальная ответственность
19 мая, 17:56 UTC+3

Стартап обещает наполовину очистить Большое тихоокеанское мусорное пятно в течение пяти лет

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© theoceancleanup.com

Стартап The Ocean Cleanup установит устройства, поглощающие океанический мусор, в районе так называемого Большого тихоокеанского мусорного пятна (скопление пластикового и другого мусора в северной части Тихого океана). О новой технологии сообщает издание Motherboard.

Предполагается, что для сбора мусора не потребуется вмешательство человека. Вталкивать мусор в плавучие боны (заграждения) будет океаническое течение, а по ним отходы будут поступать в накопительный резервуар. Очищать устройство будут с помощью кораблей ежемесячно. Длиной боны будут около километра.

Ранее компания планировала построить их в несколько раз длиннее, но затем исследователи поняли, что при уменьшении размера они могут сократить себестоимость изобретения до нескольких миллионов долларов и ускорить график установки на два года. Первоначальные расчеты предполагали, что проект соберет около 40% пластика в северной части Тихого океана за десять лет. Новые подсчеты обещают удалить половину пластика в течение пяти лет. 

Идею такой очистки придумал эко-предприниматель из Нидерландов Боян Слат (Boyan Slat). Он запустил The Ocean Cleanup, когда ему было 19 лет. Компания планирует извлекать прибыль из сбора мусора, изготавливая из собранного сырья собственную продукцию - например, солнцезащитные очки. Свою первую конструкцию по сбору мусора компания планирует установить уже в 2018 году.

В то же время журнал Американской ассоциации содействия развитию науки (The American Association for the Advancement of Science) отмечает, что не все члены океанографического сообщества одобряют идею молодого эко-предпринимателя. Критики инициативы опасаются, что высокотехнологичный проект по очистке может отвлечь другие организации от более действенных мер по уменьшению использования пластика.

Слэт говорит, что он впервые задумался о проблеме загрязнения океана пластиком, когда ему было 16 лет. Во время дайвинга в Греции он увидел больше пластиковых пакетов, чем рыбы. Тогда он разработал свой первый научный проект для школы. После полугода изучения аэрокосмической техники Слат бросил университет и основал The Ocean Cleanup. С помощью выступлений на TEDx Talk основатель компании собрал $31,5 млн на свое изобретение. В компании работают около 65 инженеров и других сотрудников. 

Большое тихоокеанское мусорное пятно формируется океаническими течениями, постепенно собирающими выброшенный мусор в одной области. По приблизительным оценкам океанологов, его площадь может варьироваться от 700 тыс. до 1,5 млн кв. км. По данным фонда Эллен Макартур, к 2050 году в океанах будет больше пластика, чем рыбы, если не будут приняты срочные меры.

Материал предоставлен проектом "+1".

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