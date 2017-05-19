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Пластик будут утилизировать по технологии переработки телевизоров

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19 мая, 18:17 UTC+3

Компания Unilever будет применять технологию на негабаритной упаковке

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Материал из 1 страницы
©  Артем Коротаев/ТАСС

Производитель пищевых продуктов и товаров бытовой химии компания Unilever представила новую технологию переработки одноразовой пластиковой упаковки CreaSolv Process. Она была разработана немецким Институтом технологий и упаковки Fraunhofer IVV по аналогии с процессом переработки телевизоров. Компания будет перерабатывать пакеты-саше (плоские пакеты, которые обычно используют для негабаритных продуктов). Об этом "+1" сообщили в пресс-службе компании.

Чаще всего пакеты-саше используют на рынках развивающихся стран. "Такая упаковка эффективна не только с точки зрения производства: благодаря подобному формату потребители с невысоким уровнем дохода могут покупать небольшие количества продукта, который они не могли бы себе позволить по более высокой цене. Однако сегодня упаковочные пакеты-саше чаще всего отправляют на свалку или в мусор, а на переработку передают лишь 14% от мирового объема использованной пластиковой упаковки", - говорится в пресс-релизе компании. 

По данным Unilever, экономика ежегодно теряет до $80-120 млрд из-за отсутствия технологии по правильной переработке пластика. По словам заведующего отделом переработки пластика в институте Fraunhofer IVV Андреаса Маурера, которого цитирует компания, проект будет стремиться к экономической выгоде.

"С помощью тестового запуска на производстве Unilever в Индонезии мы сможем впервые реализовать переработку высокоценных полимеров, содержащихся в использованных многослойных пакетах-саше. Наша цель - доказать как экономическую рентабельность, так и экологическую эффективность использования CreaSolv Process. По нашим расчетам, мы можем получить 6 кг чистых полимеров, затратив столько же энергии, сколько необходимо для производства 1 кг первичного полимера", - заявил Маурер. 

В Unilever подчеркивают, что именно в Индонезии жестко стоит проблема потребительских отходов. В 2017 году компания откроет в стране экспериментальную фабрику, чтобы проверить коммерческую жизнеспособность технологии. По данным исследования, опубликованного в журнале Science, ежегодно в стране производится 64 млн тонн отходов, из которых 1,3 млн тонн попадает в океан.

В рамках Плана устойчивого развития и повышения качества жизни Unilever планирует к 2025 году сделать 100% своей упаковки биоразлагаемой и пригодной для вторичной переработки или повторного использования. 

Именно микропластик признан Международным союзом охраны природы (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN) главным загрязнителем океана. К микропластикам, которые загрязняют воды больше всего, относятся продукты износа синтетической одежды и истирания автомобильных шин. Всего в океанах 9,5 млн тонн пластиковых отходов, из них на микропластик приходится от 15% до 30%.

Материал предоставлен проектом "+1".

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