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Новые сорта ГМО-кукурузы собираются культивировать в Евросоюзе

Социальная ответственность
22 мая, 10:59 UTC+3

Расширение номенклатуры семян могут одобрить, несмотря на возражения более чем половины стран ЕС

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© Рixabay/CLM-bv

Квалифицированное большинство Совета Европейского Союза поддержало законопроекта, который разрешает культивировать на территории ЕС два новых вида генно-модифицированной кукурузы (1507 и Bt11) и продлевает лицензию на MONS10 - единственный вид ГМО-кукурузы, который выращивается в Европе, преимущественно в Португалии и Испании. Об этом сообщается на сайте Greenpeace.

Однако более половины членов Европейского Союза проголосовали против законопроекта. Не поддержали MON810 14 стран, где проживают более 43% жителей ЕС, против 1507 и Bt11 отдали голоса две страны.

Согласно принятой системе голосования, решения должно поддержать квалифицированное большинство Совета ЕС, то есть не менее 14 стран с 65% населения ЕС.

Если закон будет принят, генно-модифицированные растения появятся в полях девяти европейских стран, включая Великобританию и Бельгию.

По словам члена европейского отделения организации "Друзья Земли" (Friends of the Earth Europe) Мьюта Шимпфа, последнее слово остается за председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. "Он может принять сторону большинства стран, горожан и фермеров, которые не хотят производить и потреблять генетически модифицированную продукцию, либо поддержать крупные корпорации, которые индустриализируют наши деревни", - отметил Шимпф.

"Комиссия должна поддерживать экологически чистое сельское хозяйство, а не продукцию международных корпораций", - добавила руководитель отделения Greenpeace по вопросам продовольственной безопасности Франциска Ахтерберг.

По оценкам европейских специалистов, генно-модифицированные организмы (ГМО) безопасны для человека и окружающей среды. Организация "Друзья Земли" обращает внимание на регистрировавшуюся ранее массовую гибель насекомых, которые опыляют генно-модифицированные растения, и утверждают, что ГМО угрожают здоровью людей.

ВОЗ считает, что последствием использования ГМО может быть рост частоты аллергических заболеваний.

По данным Всемирной службы сбора заявок на биотехнологии (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, ISAAA), с 1996 по 2015 годы в мире убрали 2 млрд га генетически модифицированных культур, в том числе 1 млрд га сои, 0,6 млн га кукурузы и 0,3 млн га хлопка.

В 2015 году генно-модифицированные растения выращивали в 28 странах, в том числе в США, Бразилии и Китае.

В России в 2016 году ввели запрет на производство и импорт ГМО-продукции. Документ разрешает выращивать растения и животных с измененной генетической программой лишь в научно-исследовательских целях. За нарушение закона взимается штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Материал предоставлен проектом "+1".

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