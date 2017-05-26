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Индия и Китай увеличивают парк электромобилей

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26 мая, 11:33 UTC+3

Это может снизить спрос на нефть и бензин раньше, чем предполагали эксперты

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Материал из 1 страницы
Пятнадцатиместный прогулочный электроавтобус китайского производства

Пятнадцатиместный прогулочный электроавтобус китайского производства

© Wikipedia/Kalabaha1969

Китай и Индия намерены поддержать быстро растущий рынок электромобилей и сократить потребление бензина в пользу альтернативных видов топлива. Правительство Китая заявило, что электрокары составят одну пятую продаваемых ежегодно автомобилей к 2025 году. Планы Индии еще более амбициозные. Страна обдумывает полную электрификацию национального транспорта к 2032 году. Об этом сообщает Reuters.

Переход к "зеленым" автомобилям обусловлен стремлением стран уменьшить загрязнение воздуха. "Мы увидим резкий переход на электромобили. Законодательство способствует тому, чтобы рынок развивался. Электромобили - больше не ниша," - прокомментировал вице-президент отдела стратегического планирования в немецком автомобилестроительном концерне Daimler Вилко Старк.

Согласно докладу Международного энергетического агентства (МЭА) (International Energy Agency, IEA) при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Обзор электротранспорта в 2016 году", в 2015 году в мире было зарегистрировано 1,3 млн электрокаров.

Активнее всего рынок "зеленых" машин развивается в США. В 2015 году американских парк электрокаров включал 404 тыс. единиц. Следом шли Китай (312 тыс. электромобилей), Япония (126 тыс.), Нидерланды (88 тыс.). В Индии в 2015 году насчитывали чуть более 6 тыс. машин.

В последнем докладе  "Обзор мировой энергетики в 2016 году" ОЭСР предполагала, что к 2025 году мировой парк электромобилей расширится до 30 млн машин, к 2040 году - до 150 млн экземпляров. По прогнозам специалистов, это могло бы сократить спрос на нефть до 1,3 млн баррелей в день.

В документе также оговаривалось, что в случае ужесточения климатической политики, к 2040 году парк может расшириться до 715 млн электрокаров, а спрос на нефть сократится еще на 6 млн баррелей в день. В связи с последними заявлениями Индии и Китая организация планирует пересмотреть свои прогнозы.

Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", на 1 июля 2016 года в России было известно о 722 электромобилях. Больше всего машин - 253 - стояли на учете в Москве.

Материал предоставлен проектом "+1".

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