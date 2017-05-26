Антарктида​ ​может​ ​стать​ ​зеленой

Благодаря потеплению мох в Антарктиде размножается в 4-5 раз быстрее, чем полвека назад. Растительность вряд ли покроет Антарктиду целиком, но материк станет существенно зеленее в будущем. К таким выводам пришли исследователи Британской антарктической службы (British Antarctic Survey), Эксетерского (University of Exeter) и Кембриджского университетов (University of Cambridge). Результаты работы опубликованы​ ​в​ ​научном​ ​журнале​​ ​Current​ ​Biology​.​

Изменения на континенте фиксируются с 1950 года. Чтобы определить, как развивались флора и фауны до этого времени, группа ученых под руководством специалиста Эксетерского университета Дэна Шэрмана взяли образцы горных пород из скважин, которые предварительно пробурили в прибрежных зонах трех островов, прилегающих к Антарктическому материку с юга: островов Мордвинова, Ардли и Зеленого. На островах произрастают самые древние мхи. Образцы пород позволили ученым отследить, как менялись объемы и темпы роста растений​ ​150​ ​лет​ ​назад.

Схожие результаты ученые зафиксировали на острове Александр, расположенном западнее Антарктического материка, в 2013 году. Новое исследование убедило ученых, что​ ​растения​ ​растут​ ​быстрее​ ​из-за​ ​изменений​ ​климата.

Погодные условия в Антарктиде меняются быстрее, чем где-либо еще на планете. Каждое десятилетие со второй половины 20-го века на материке становится на полградуса теплее. "Ледники отступают, создавая новые районы, которые мхи успешно колонизируют", - объяснил The Guardian соавтор работы, специалист Эксетерского университета​ ​Мэтт​ ​Амесбари​ ​(Matt​ ​Amesbury).

Процесс озеленения континента может увеличить туристический поток в Антарктиду. Путешественники могут принести на континент новые микроорганизмы и бактерии. "Если это произойдет, то лицо далекого, древнего, знакового региона изменится еще сильнее", - считает соавтор исследования, специалист​ ​Эксетерского​ ​университета​ ​Томас​ ​Роланд​.

Сейчас мхи покрывают 0,3% континента и встречаются в основном на окраинах материка и субантарктических островах. Помимо мха в Антарктиде встречаются​ ​различные​ ​виды​ ​грибов,​ ​водорослей​ ​и​ ​лишайников.

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