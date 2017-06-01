Премьер-министр Лаоса обеспокоен состоянием банановых плантаций страны

Премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит на своей странице в Facebook ответил на публикацию информационного агентства Reuters о деятельности китайских банановых плантаторов на юго-востоке Лаоса.

Агентство сообщало, что банановый бум увеличил доходы местного населения, но ухудшил здоровье рабочих и состояние окружающей среды в регионе. Правительство уже принимает меры.

Большинство китайских плантаторов выращивают банан Кавендиш. Популярный среди потребителей фрукт восприимчив к болезням. Работникам приходится использовать при выращивании пестициды и гербициды. По данным агентства, многие компании используют вещество паракват, запрещенное в Лаосе.

"Правительство не может закрыть на это глаза. В прошлом году я предложил прекратить отдавать в аренду сельскохозяйственные земли под банановые плантации из-за вреда, который наносят химикаты", - добавил Сисулит. Премьер-министр при этом не пояснил, будет ли правительство принимать меры в отношении действующих плантаций.

"Некоторые работники с банановых плантаций слабеют, худеют или покрываются сыпью", - рассказал Фонезай Манивогхай, руководитель Общественной ассоциации по мобилизации знаний в области развития (Community Association for Mobilizing Knowledge in Development), расположенной на севере Лаоса.

Несколько китайских компаний назвали информацию о том, что фермеры болеют из-за используемых токсинов, неверной.

"Если вы хотите заниматься хозяйством, вам нужно использовать удобрения и пестициды", - заявил управляющий плантацией одного из крупнейших китайских производителей бананов в Лаосе Jiangong Agriculture Ву Яцян (Wu Yaqiang). В противном случае, по словам Ву Яцяна, участок превратится в "голые камни".

Китай - крупнейший иностранный инвестор в Лаосе. Китайские компании ведут 760 проектов общей стоимостью $6,7 млн. Первые банановые плантаторы появились в Лаосе в 2010 году. Сейчас фрукт является главной экспортной статьей в стране. Большая часть бананов отправляется в Китай.

По словам экспертов, китайские компании в Лаосе обеспечили местных жителей рабочими местами и более высокими зарплатами. Инвесторы платят фермерам больше, чем те могли бы самостоятельно заработать сельским хозяйством.

По данным Всемирного банка, рабочий во время сбора урожая получает не менее $10 в день, иногда вдвое больше. Для сравнения среднегодовой доход в стране в 2015 году составил $1,7 тыс. Многие местные жители обеспокоены состоянием окружающей среды, прекратили рыбачить, опасаясь, что вода отравлена токсинами, однако покидать плантации не собираются. По словам рабочих, зарплаты позволили им отправить детей в школы и лучше питаться.

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