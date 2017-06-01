Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер-министр Лаоса обеспокоен состоянием банановых плантаций страны

Социальная ответственность
1 июня, 12:23 UTC+3

Пестициды, используемые китайскими компаниями, отравляют воду

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Wikimedia/Frank Vincentz

Премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит на своей странице в Facebook ответил на публикацию информационного агентства Reuters о деятельности китайских банановых плантаторов на юго-востоке Лаоса.

Агентство сообщало, что банановый бум увеличил доходы местного населения, но ухудшил здоровье рабочих и состояние окружающей среды в регионе. Правительство уже принимает меры.

Большинство китайских плантаторов выращивают банан Кавендиш. Популярный среди потребителей фрукт восприимчив к болезням. Работникам приходится использовать при выращивании пестициды и гербициды. По данным агентства, многие компании используют вещество паракват, запрещенное в Лаосе.

"Правительство не может закрыть на это глаза. В прошлом году я предложил прекратить отдавать в аренду сельскохозяйственные земли под банановые плантации из-за вреда, который наносят химикаты", - добавил Сисулит. Премьер-министр при этом не пояснил, будет ли правительство принимать меры в отношении действующих плантаций.

"Некоторые работники с банановых плантаций слабеют, худеют или покрываются сыпью", - рассказал Фонезай Манивогхай, руководитель Общественной ассоциации по мобилизации знаний в области развития (Community Association for Mobilizing Knowledge in Development), расположенной на севере Лаоса.

Несколько китайских компаний назвали информацию о том, что фермеры болеют из-за используемых токсинов, неверной.

"Если вы хотите заниматься хозяйством, вам нужно использовать удобрения и пестициды", - заявил управляющий плантацией одного из крупнейших китайских производителей бананов в Лаосе Jiangong Agriculture Ву Яцян (Wu Yaqiang). В противном случае, по словам Ву Яцяна, участок превратится в "голые камни".

Китай - крупнейший иностранный инвестор в Лаосе. Китайские компании ведут 760 проектов общей стоимостью $6,7 млн. Первые банановые плантаторы появились в Лаосе в 2010 году. Сейчас фрукт является главной экспортной статьей в стране. Большая часть бананов отправляется в Китай.

По словам экспертов, китайские компании в Лаосе обеспечили местных жителей рабочими местами и более высокими зарплатами. Инвесторы платят фермерам больше, чем те могли бы самостоятельно заработать сельским хозяйством.

По данным Всемирного банка, рабочий во время сбора урожая получает не менее $10 в день, иногда вдвое больше. Для сравнения среднегодовой доход в стране в 2015 году составил $1,7 тыс. Многие местные жители обеспокоены состоянием окружающей среды, прекратили рыбачить, опасаясь, что вода отравлена токсинами, однако покидать плантации не собираются. По словам рабочих, зарплаты позволили им отправить детей в школы и лучше питаться.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla Motors
Фото
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
2
Названы самые экологичные российские офисы 2016 года
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Омске 16-летний подросток спас тонущего мужчину с двумя детьми
2
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
3
В США создан самый большой в мире самолет, предназначенный для запуска ракет в космос
4
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
5
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама