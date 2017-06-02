Ученые: следующие 10 лет критичны для достижения целей Парижского соглашения

Государствам необходимо сокращать количество выбросов парниковых газов и развивать технологии улавливания и хранения углекислого газа в течение последующих 10 лет. В противном случае человечеству не удастся достичь целей Парижского соглашения. К такому выводу пришли ученые из Международного института прикладного системного анализа (International Institute for Applied Systems Analysis, IIASA), сообщается на сайте организации.

Эксперты сопоставили выбросы углекислого газа от ископаемого топлива, сельского хозяйства, производства продуктов, землепользования и биоэнергии с поглощающими способностями океана, деревьев и почвы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Группа ученых под руководством консультанта Всемирного банка Брайна Волша (Brian Walsh) проанализировала четыре варианта развития энергетики к 2100 году, в которых в различных вариациях присутствовали возобновляемые и ископаемые источники энергии. Наиболее благоприятный сценарий предполагает, что к концу века потребление ископаемого топлива сократится до одной пятой от первичного объема, а выбросы парниковых газов - на 42%. Для этого необходимо увеличивать мощности солнечной, ветряной энергетики и биотоплива на 5% ежегодно и остановить уничтожение лесов.

Однако, по подсчетам ученых, такая стратегия все равно ведет к повышению температуры более чем на два с половиной градуса. Чтобы достичь целевых полутора градусов, необходимо параллельно развивать технологии улавливания и хранения углекислого газа, и удалить из атмосферы до 11,2 млрд тонн углекислого газа к концу века.

Профессор Эксетерского университета (Exeter University), один из членов Межправительственной группы экспертов по изменению климата Ричард Беттс (Richard Betts) в интервью британской газете The Independent похвалил работу, отметив, что исследование показывает, куда необходимо направить силы мировым лидерам, чтобы выполнить обязательства, данные в рамках Парижского соглашения. "Это гиганская проблема, особенно, если мы не будем развивать и использовать технологии, которые позволяют удалять углекислый газ из атмосферы", - отметил профессор.

Руководитель климатической программы WWF России Алексей Кокорин подтвердил, что без технологий улавливания и хранения достичь целевых полутора градусов невозможно. При этом эксперт усомнился в перспективах данного направления. "О технологиях улавливания и хранения углекислого газа много говорили, когда писали климатическую доктрину России, в ней указали, что мы должны эти технологии освоить. То же самое говорилось про солнечную энергетику и ветровую. И солнечную, и ветровую энергетику мы более или менее освоили, а технологии улавливания никто не хочет развивать, так как, в отличие от возобновляемой энергетики, они, кроме как к снижению выбросов, ни к чему полезному не приводят - ничего не вырабатывается, только тратится", - пояснил эксперт.

По словам Кокорина, национальные климатические стратегии уже гарантируют повышение температуры на три градуса, что приемлемо для таких крупных государств, как США, Китай и Россия. "При худшем сценарии в пять градусов, страны столкнулись бы с катастрофическими пожарами, таянием вечной мерзлоты".

Удастся ли странам достичь целевых двух градусов, зависит от усилий в области энергоэффективности, чистых технологий и возобновляемой энергетики после 2025-2030 годов. Эксперт верит в развитие российской возобновляемой энергетики, так как энергетический рынок в будущем изменится. "Ветровые станции могут быть где-то даже убыточными сейчас. Но если в них не вкладываться сейчас, в будущем, когда они станут выгодными, мы будем далеко позади", - сказал он.

Парижское соглашение

Парижское соглашение по климату предполагает, что температура во всем мире повысится не более чем на два градуса, при возможности на полтора. Договор подписали в 2016 году. Документ приняли 196 сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

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