Голландская команда добыла воду при помощи солнечной энергии

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Команда голландских художников SunGlacier спроектировала устройство, способное извлекать влагу из сухого воздуха. "Близнецы пустыни" представляют собой два внешне одинаковых блока. Один модуль накапливает солнечную энергию и охлаждает соседний до температуры, при которой на внутренних стенках блока выступает вода. Получаемая жидкость является продуктом конденсации - перехода воды при охлаждении из газообразной в жидкую форму. Авторы протестировали изобретение совместно с министерством обороны Нидерландов в пустыне Сахара в Мали. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.
"Наш проект демонстрирует, что можно конденсировать воду, используя лишь солнечную энергию. SunGlacier, вероятно, первая в мире искусственная водопроводная скважина, которая работает автономно", - говорится на сайте проекта.
По словам изобретателей, в Нидерландах, чтобы получить воду, можно было охладить модуль на 15 градусов по сравнению с температурой воздуха. В Мали специалистам необходимо было получить разницу в 50 градусов. Специалистам потребовалось на это пять дней.
"Первые три дня были сплошным разочарованием. Собственный пот был единственной жидкостью, которую мы получили", - пожаловались создатели устройства для получения воды.
Изобретатели планируют усовершенствовать модель и построить машину, которая работала бы как колодец, но без источника воды, и не требовала бы электричества. Другая задача команды - создать систему, способную хранить, очищать и обогащать воду солями и минералами.
Более 40% людей лишены доступа к чистой питьевой воде. По оценкам ВОЗ, 842 тыс. взрослых и 361 тыс. детей умирают ежегодно от заболеваний, вызванных проблемами в сфере водоснабжения и санитарии.
По данным ООН, более 80% сточных вод сбрасываются в реки или моря неочищенными. С 1990 года 2,6 млрд человек получили доступ к улучшенным источникам питьевой воды, однако 663 млн человека по-прежнему лишены такого доступа.
Материал предоставлен проектом "+1".