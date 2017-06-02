Голландская команда добыла воду при помощи солнечной энергии

Команда голландских художников SunGlacier спроектировала устройство, способное извлекать влагу из сухого воздуха. "Близнецы пустыни" представляют собой два внешне одинаковых блока. Один модуль накапливает солнечную энергию и охлаждает соседний до температуры, при которой на внутренних стенках блока выступает вода. Получаемая жидкость является продуктом конденсации - перехода воды при охлаждении из газообразной в жидкую форму. Авторы протестировали изобретение совместно с министерством обороны Нидерландов в пустыне Сахара в Мали. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

"Наш проект демонстрирует, что можно конденсировать воду, используя лишь солнечную энергию. SunGlacier, вероятно, первая в мире искусственная водопроводная скважина, которая работает автономно", - говорится на сайте проекта.

По словам изобретателей, в Нидерландах, чтобы получить воду, можно было охладить модуль на 15 градусов по сравнению с температурой воздуха. В Мали специалистам необходимо было получить разницу в 50 градусов. Специалистам потребовалось на это пять дней.

"Первые три дня были сплошным разочарованием. Собственный пот был единственной жидкостью, которую мы получили", - пожаловались создатели устройства для получения воды.

Изобретатели планируют усовершенствовать модель и построить машину, которая работала бы как колодец, но без источника воды, и не требовала бы электричества. Другая задача команды - создать систему, способную хранить, очищать и обогащать воду солями и минералами.

Более 40% людей лишены доступа к чистой питьевой воде. По оценкам ВОЗ, 842 тыс. взрослых и 361 тыс. детей умирают ежегодно от заболеваний, вызванных проблемами в сфере водоснабжения и санитарии.

По данным ООН, более 80% сточных вод сбрасываются в реки или моря неочищенными. С 1990 года 2,6 млрд человек получили доступ к улучшенным источникам питьевой воды, однако 663 млн человека по-прежнему лишены такого доступа.

Материал предоставлен проектом "+1".