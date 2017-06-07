Токсины из окружающей среды ухудшают работу мозга

Ученые выделили ряд химических веществ, присутствующих в окружающей среде и повседневной жизни человека, которые могут оказывать влияние на здоровье мозга. Особую опасность представляют около 45 органофосфатных пестицидов, обнаруженных в продуктах питания. Об этом со ссылкой на ученых из Гарвардского университета и Школы медицины горы Синай пишет журнал Atlantic.

Вещества приводят к ухудшению работы мозга и падению IQ, а также могут вызывать синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и расстройства аутистического спектра.

"Большая опасность заключается в том, что дети во всем мире подвергаются воздействию непризнанных ядовитых химикатов, которые незаметно размывают интеллект, нарушают поведение, сокращают будущие достижения и наносят ущерб обществу", - говорят ученые Филипп Гранжан и Филипп Ландриган. В 2006 году ученые предполагали, что существует всего шесть химикатов-нейротоксинов (вещества, поражающие нервную ткань): метилртуть, полихлорированные дифенилы, этанол, свинец, мышьяк и толуол. Однако позднее их число увеличилось до 12: ученые добавили к списку марганец, фторид, хлорпирифос, хлорфенотан, тетрахлорэтилен и многобромистые дифениловые эфиры.

Все эти вещества человек может встретить в повседневной жизни. К примеру, хлорпирифос использовался ранее как средство для борьбы с насекомыми. С 2000 года данное вещество запрещено в США к использованию внутри помещений. Однако его до сих пор используют в частных хозяйствах. Ученые доказали, что распыление вещества оказало влияние на младенцев в период внутриутробного развития. В результате у них произошли нарушения в развитии мозга и участках, отвечающих за внимание, принятие решений, речь и память.

Ученые отмечают, что темпы диагностики расстройств аутистического спектра и СДВГ возрастают. Нейроповеденческие нарушения развития в настоящее время обнаруживают у 10-15% всех новорожденных. При этом, по подсчетам исследователей, генетические факторы составляют не более 30-40% всех случаев нарушений развития мозга. Ученые нашли доказательства того, что к заболеваемости приводят факторы окружающей среды, а не генетическая предрасположенность, и назвали промышленные химикаты "безмолвной пандемией неврологической токсичности".

В конце 2017 года австралийские ученые из Квинслендского университета начнут тестировать альтернативу пестицидам - нано-биоразлагаемый состав на двухцепочечной макромолекуле рибонуклеиновой кислоты. Они назвали состав "Биоглина" (BioClay) как комбинацию биомолекул и глины.

В то же время в США идет судебный процесс, в котором компания по производству удобрений Monsanto судится с властями Калифорнии из-за того, что последние требуют помещать на продукцию этикетки с предупреждением об опасности гербицидов - средств для борьбы с сорняками. Monsanto утверждает, что средство не несет рисков для здоровья, а власти штата в своих требованиях незаконно ссылаются на указания Всемирной организации здравоохранения. Против Monsanto в процессе будут свидетельствовать родственники фермеров, по мнению которых те заболели раком из-за использования гербицида Roundup.

Материал предоставлен проектом "+1".