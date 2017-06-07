Китай заподозрили в угольной экспансии в развивающиеся страны

С 2001 по 2016 год китайские компании профинансировали 240 проектов угольной энергетики в странах Азии, Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Недавно стало известно о том, что Китай подписал соглашение, по которому страна инвестирует миллиарды долларов в энергетику Пакистана. Проект предполагает добычу миллиардов тонн угля ежегодно и строительство пяти новых угольных электростанций в Карачи (город в Пакистане с населением более 23 млн человек). Об этом пишет Los Angeles Times.

На протяжении десятилетий развитые страны, включая США, помогали финансировать строительство угольных электростанций в развивающихся странах. Однако в ноябре 2015 года 34 государства - члена Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включая США, Японию и многие европейские страны, согласились ограничить финансирования подавляющего большинства предприятий, работающих на угле. Всемирный банк фактически прекратил финансирование новых угольных проектов для развивающихся стран в 2013 году.

Китай не является членом ОЭСР, поэтому еще не принял аналогичную политику. Издание полагает, что это могло сделать инвестиции страны в угольные проекты еще более выгодными. Экологические организации опасаются повышения уровня смога, который может усугубить и без того напряженную ситуацию с загрязненным воздухом и недоступностью общественного здравоохранения.

"Китайцы в основном экспортируют вполне современные угольные электростанции. По сравнению с тем, что могло бы быть установлено, они более чистые. Трудно понять, оказывают ли китайцы такое огромное влияние на выбор топлива в странах третьего мира. Я не думаю, что это доказано", - говорит эксперт по управлению окружающей средой из Калифорнийского университета в Сан-Диего Дебора Селигсон.

Китай, который считался крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов, в последние годы стал мировым лидером политики смягчения воздействия на климат. Использование угля в стране ежегодно сокращается с 2013 года, в то же время растут инвестиции в возобновляемые источники энергии, особенно в ветровую и солнечную энергетику.

Увеличиваются и инвестиции страны в возобновляемые источники энергии за рубежом: с 2015 года их объем увеличился на 60% и составил $32 млрд. Китайские компании, поддерживаемые государственными кредитами, участвуют в сотне угольных проектов, в таких странах, как Пакистан, Индия, Индонезия, Вьетнам, Монголия и Иран.

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