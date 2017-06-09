Эксперты разработали руководство по циклической экономике

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Всемирный деловой совет по устойчивому развитию (World Business Council for Sustainable Development) представил Руководство по переходу к циклической экономике для руководителей компаний (CEO Guide to the Circular Economy) на Мировом форуме по циклической экономике, который проходит в Хельсинки с 5 по 7 июня. В документе описаны пять бизнес-стратегий и три вида технологий, с помощью которых компании могут перейти к модели безотходного производства.
В качестве циклических бизнес-моделей эксперты предлагают компаниям использовать возобновляемую энергетику и биологические либо перерабатываемые материалы; извлекать полезные ресурсы из материалов, побочных продуктов и отходов; увеличивать жизненный цикл товара, ремонтируя его, модернизируя и перепродавая с помощью инноваций и продуманного дизайна; знакомить потребителей друг с другом и мотивировать их к совместному владению товарами; призывать покупателей приобретать не продукт, а доступ к нему.
Среди полезных технологий авторы руководства выделили цифровые, физические и биологические. Интернет вещей, технология распределенного хранения информации (blockchain), система автоматической радиочастотной идентификации объектов RFID, механизмы анализа больших данных (bigdata) позволят компаниям отслеживать поставку сырья и утилизацию отходов.
Трехмерная печать, робототехника, нанотехнологии помогут снизить затраты на производство товаров. Биотехнологии, такие как биоэнергетика, биокатализ, гидропоника и другие, дадут компаниям возможность отказаться от ископаемых источников энергии.
Компаниям рекомендуют выбрать стратегию, собрать команду из исследователей, специалистов по закупкам, поставщиков и поставить долгосрочные цели. Управляющий директор Всемирного делового совета по устойчивому развитию Мария Мендилуце (María Mendiluce) рекомендует взаимодействовать с другими компаниями и заинтересованными сторонами - это позволит преодолеть существующие барьеры. Немаловажно также постоянно исследовать, какое влияние циклические инновации оказывают на бизнес.
Эксперты утверждают, что циклическое производство обеспечит компаниям стабильный рост, сократит производственные издержки и повысит ежегодные доходы на 400-600 млрд к 2030 году. По подсчетам специалистов, переход к замкнутой модели увеличит количество рабочих мест во Франции на 500 тыс., сократит выбросы парниковых газов в Индии на 40%, снизит потребление энергии на 37% в Евросоюзе.
Материал предоставлен проектом "+1".