Впервые подсчитано, сколько пластика попадает в океан через реки

Ежегодно через реки в Мировой океан попадает от 1,15 до 2,4 млн тонн пластиковых отходов. К такому выводу пришли эксперты голландского проекта по очистке океана Ocean Cleanup. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Ученые уже давно знали, что пластик попадает в океаны через реки, пишет портал Inhabitat. Однако это первое исследование, которое приводит цифры по каждой реке. Эксперты считают, что результаты этого исследования помогут эффективнее составлять стратегии по борьбе с мусором и устранять последствия загрязнения.

Подсчеты показали, что 74% всех пластиковых отходов, попадающих из рек в океан, приходится на период с мая по октябрь. Из 20 крупнейших загрязняющих рек большинство находится в Азии. Они приносят в океаны около 67%, то есть почти две трети мирового объема пластмассового мусора.

Самые загрязняющие реки занимают 2,2% площади континентов, на их берегах живет 21% мирового населения. Всего ученые проанализировали состояние более 40 тыс. рек. Топ самых загрязняющих океан рек возглавила китайская река Янцзы.

Проект Ocean Cleanup создал интерактивную карту, используя данные об управлении отходами, плотности населения, местах расположения плотин, включив в нее гидрографические и топографические характеристики местности, по которой протекает река. Пользователи могут посмотреть на карте не только данные по рекам, но и сколько килограммов пластика попало в океаны за то время, пока они находятся на сайте.

"Мы рады видеть, сколько инициатив появилось за последние несколько лет для повышения осведомленности людей о проблеме загрязнения океана. Однако для того, чтобы наша работа по глубоководной очистке преуспела в долгосрочной перспективе, крайне важно, чтобы правительства и другие организации поторопились принять меры по устранению источников проблемы, которую мы стремимся решить. Результаты этого последнего исследования могут помочь в этом", - заявил основатель и президент Ocean Cleanup Боян Слат.

Пластик все больше используется во всем мире. Его производство превышает 300 млн тонн в год. Из-за неспособности разлагаться в естественных условиях пластик, в частности, оседает в морских экосистемах. По данным Фонда Эллен Макартур, к 2050 году в океанах будет больше пластика, чем рыбы, если не будут приняты срочные меры.

Проект Ocean Cleanup готовится установить устройства, поглощающие океанический мусор, в районе так называемого Большого тихоокеанского мусорного пятна (скопления пластикового и другого мусора в северной части Тихого океана).

Эксперты компании утверждают, что для их технологии сбора мусора не потребуется привлекать людей. Океаническое течение будет вталкивать мусор в плавучие боны (заграждения), а по ним отходы будут поступать в накопительный резервуар. Люди будут только транспортировать собранный мусор на кораблях.

Материал предоставлен проектом "+1".