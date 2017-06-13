В Великобритании подсчитали выгоду от управления пищевыми отходами

Исследователи оценили рентабельность инвестиций в сокращение пищевых отходов. Каждый фунт, инвестированный правительством или компаниями Великобритании в сокращение пищевых отходов, привел к экономии в 250 фунтов стерлингов. К такому выводу пришли исследователи из проекта Champions 12.3, коалиции представителей общественных институтов, стремящихся сократить объем пищевых отходов.

Великобритания, как подчеркивают исследователи, была единственной страной, где вся необходимая для подсчетов финансовая информация была открыта. Об исследовании рассказывается на сайте Программы ООН по окружающей среде (UNEP).

В 2007 году в стране была начата общенациональная программа по сокращению пищевых отходов, к 2012 году их количество сократилось на 21% относительно уровня 2007 года. Кампания нацелена на то, чтобы никакая съедобная пища не попала в отходы. Для этого в супермаркетах следят за собственными операциями и, главное, цепочками поставок.

Участники программы вкладываются в разработку программного обеспечения и приложений, которые могут помочь в работе с благотворительными организациями, например, чтобы пожертвовать годные непроданные продукты нуждающимся; активно сотрудничают с поставщиками, чтобы улучшить логистику. В магазинах проводятся акции по распродаже качественных овощей и фруктов, имеющих "нетоварный" вид по более низкой цене, ведется просвещение потребителей.

В Лондоне, где в 2012-2013 годах шесть западных районов начали участие в программе, было зафиксировано сокращение пищевых отходов на 15%. На каждый фунт, вложенный в исполнение программы, приходилось восемь фунтов выгоды. При этом когда исследователи подсчитали финансовые выгоды не только бюджета города, но домашних хозяйств, соотношение затрат и выгод стало еще выше - один фунт к 92, соответственно.

Анализ данных различных компаний из 17 стран мира показал, что инвестиции в сокращение пищевых отходов в среднем окупались в 14 раз. Наибольшей доходностью подобные инвестиции отличались в сфере ресторанного бизнеса. У отелей и розничных сетей соотношение между расходами и прибылью составляло от пяти к одному до десяти к одному.

Сокращение пищевых отходов, уверены в Champions 12.3, выгодна с разных точек зрения. Работа в этом направлении поможет экономить денежные средства, а также даст возможность накормить больше людей и будет препятствовать образованию парниковых газов.

Председателем Champions 12.3 является Дэйв Льюис, занимающий пост генерального директора британского ритейлера Tesco. Он поставил перед своей компанией цель полностью избежать образования пищевых отходов к концу 2017 года. По данным Программы ООН по окружающей среде, Tesco идет к этой цели "с опережением".

В сентябре 2015 года в ООН были приняты Цели устойчивого развития. Всего таких целей 17 - в экономике, экологии и социальной сфере, а за ними закреплены 169 задач. Страны - члены организации должны будут достичь изложенных в документе показателей к 2030 году.

Одна из целей в рамках программы предусматривает сокращение пищевых отходов на человека на 50%. Около 795 млн человек в мире, то есть примерно каждый девятый житель планеты, недоедают. В развивающихся странах еды не хватает 12,9% населения. Наибольшее количество голодающих людей - две трети от общего числа - проживает в азиатских районах.

В марте 2017 года заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен заявил, что мир оказался на пороге самого масштабного с 1945 года гуманитарного кризиса. По всему миру голодают более 20 млн человек. "Без коллективных совместных усилий люди попросту умрут от голода", - заявил он.

Материал предоставлен проектом "+1".