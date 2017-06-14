Анимационный фильм о жителях домов престарелых покажут в Москве

Испанский полнометражный мультфильм "Морщинки" режиссера Игнасио Ферраса о постояльцах дома для престарелых покажут 15 июня в клубе "Социального кино" в центре развития благотворительности и социокультурных проектов "Благосфера" (1-й Боткинский проезд, д. 7 стр. 1). Начало намечено на 19.00, сообщается в пресс-релизе "Благосферы".

После просмотра состоится дискуссия "Культура старости или культура одиночества". Эксперты благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость", некоммерческой организации "Помощь пациентам с болезнью Альцгеймера и их семьям" и фонда Тимченко обсудят стереотипы о людях старшего возраста, особенности ухода и общения с ними, а также о том, как общественные организации помогают таким людям и как включиться в их деятельность.

Сюжет мультфильма

В основе мультфильма "Морщинки" лежит реальная история, описанная в серии комиксов Пако Рока. В центре сюжета - бывший директор регионального отделения банка Эмилио, который попадает в дом престарелых с прогрессирующей болезнью Альцгемейра. В интернате герой знакомится с друзьями, которые помогают приятелю избежать страшной участи - оказаться на этаже для безнадежных случаев.

Создатели мультфильма

Создатели мультфильма "Морщинки" - обладатели престижной испанской кинопремии Гойя за лучший мультипликационный фильм. Мировая премьера ленты состоялась в 2011 году. В России картину впервые показали в 2013 году. С подробностями мероприятия можно ознакомиться на сайте.

По словам директора по коммуникациям и стратегическому развитию Центра "Благоcфера" Елены Темичевой, мультфильм поднимает вопросы, которые касаются каждого члена общества. "Герои мультфильма попадают в ситуацию, знакомую многим одиноким пожилым людям, оказавшимся на попечении государственных учреждений. Насколько они сохраняют себя, свою личность в этих условиях, как приспосабливаются к жизни со своими особенностями здоровья, как их воспринимают окружающие - все эти вопросы будут волновать каждого из нас по достижению определенного возраста", - считает Елена Темичева.

Болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера - наиболее частая причина деменции - синдрома расстройства памяти, мышления, поведения. Согласно данным ВОЗ в 2016 году 47 млн человек страдали деменцией. Чаще всего болезнь развивается у пожилых. На каждые 100 человек в возрасте от 60 лет приходится 5-8 случаев деменции. По прогнозам, число страдающих расстройством к 2030 году превысит 75 млн и почти утроится к середине века.

Согласно статистике федерального агентства министерства США "Центры по контролю и профилактике заболеваний США" (Centers for Disease Control and Prevention) люди с деменцией составляли более половины жителей домов престарелых в США в 2014 году (всего в интернатах проживали 1,4 млн человек). В России, согласно данным Ассоциации Альцгеймера, с данным видом расстройства живут более 1,5 млн человек.

Как рассказала "+1" вице-президент некоммерческой организации "Помощь пациентам с болезнью Альцгеймера и их семьям" Александра Щеткина, при должном уходе и поддержке родственников пожилой человек с деменцией может жить достойной и счастливой жизнью дома. Однако многие российские семьи вынуждены отдавать пожилых родственников с диагнозом деменция в дома престарелых.

"Люди просто растеряны, не знают, что делать, как помочь и как ухаживать за пожилым человеком с деменцией, они не справляются морально и материально - пособие по уходу крайне низкое, на него совершенно невозможно оказать должную помощь", - рассказала эксперт.

При этом, по словам вице-президента НКО, в российских интернатах нет условий для пожилого человека с данным расстройством. "Многие дома престарелых не различаются по медицинскому профилю. Здоровые пожилые люди и пожилые с различными психо-неврологическими заболеваниями проживают вместе. При домах престарелых нет геронтологической службы, не оказывается должная медицинская помощь. Ситуация тяжелая, сложная и в какой-то мере абсурдная", - отметила Щеткина.

Как считает эксперт, средства, которые выделяются государством на содержание человека в доме престарелых можно было бы направить на поддержку семьи, родственников, услуги сиделок, и количество пожилых людей с деменцией в психоневрологических интернатах и домах престарелых значительно сократилось бы.

Материал предоставлен проектом "+1".