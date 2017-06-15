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Россияне собрали 3 млн пластиковых крышек от бутылок

Социальная ответственность
15 июня, 11:23 UTC+3

Экологическая акция фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" и общественного движения "Добрые крышечки" проводится в помощь подопечным фонда

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© Рixabay/goranmx

Участники благотворительной экологической акции по сбору пластиковых крышек от упаковок сока и воды, которая проводится фондом "Волонтеры в помощь детям-сиротам" совместно с общественным движением "Добрые крышечки" при поддержке ГТСК ГРУПП "Чистая Планета", ГК "Чистое дело", ООО "Хартия", ООО "Эксперт Втор",  ООО "ВторТрансформ", ГК "ЭкоТехнологии" и ООО "Метарт" собрали 3 млн крышек. Полученное вторсырье оценивается в 170 тыс. руб. Акция стартовала в конце 2016 года. На деньги, полученные за крышечки, фонд приобрел инвалидное кресло подопечному фонда Андрею, который живет в приемной семье. Об этом "+1" сообщили в пресс-службе фонда.

Акция началась в Москве, затем распространилась на Подмосковье, Санкт-Петербург и Тулу. К ней в ближайшее время также могут подключиться Воронеж, Екатеринбург и Оренбург. Первый этап акции завершился покупкой коляски для мальчика с инвалидностью, однако акция продолжается. Как уточнили в фонде, количество участников и партнеров растет.

Пункты сбора крышек могут организовать на своей территории как частные лица, так и компании, школы и различные центры. Собранные пластиковые крышки отправляются на завод по переработке вторсырья в Тверь, а средства перечисляются в фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам". Адреса пунктов приема, а также информацию по участию в акции можно уточнить на сайте фонда.

Андрей является подопечным одного из проектов фонда - "Близкие люди". Программа направлена на помощь семьям, принявшим на воспитание детей с особенностями развития, со сложными или редкими заболеваниями. Фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам" был основан в 2007 году. Он работает по трем основным направлениям - профилактика социального сиротства, помощь детям в больницах и сиротских учреждениях, содействие семейному устройству.

Сбор крышек от пластиковых бутылок по всему миру становится одним из способов привлечь внимание к экологическим проблемам и важным социальным вопросам. К примеру, в Ричмонде (США, штат Виргиния) игроки детского футбольного клуба собирали пластиковые отходы, в том числе крышки от бутылок, чтобы деньги от их сдачи потратить на памятник героически погибшему офицеру местной полиции.

По данным некоммерческой организации Ocean Conservancy, которая занимается очищением водоемов, самыми распространенными видами отходов являются окурки, пластиковые бутылки, пластиковые крышки для бутылок, упаковка для пищевых продуктов и полиэтиленовые пакеты. Согласно докладу, волонтеры организации собрали столько воздушных шаров, что на них теоретически можно было бы поднять в воздух моржа, а также достаточно лески для того, чтобы забросить на ней крючок до самого дна Марианской впадины.

Международный союз охраны природы (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN) признал микропластик главным загрязнителем океана. Союз посчитал, что загрязняет воды больше всего микропластик, то есть пластиковые отходы малого размера. Всего в океанах 9,5 млн т. пластиковых отходов, из них на микропластик приходится от 15% до 30%.

Материал предоставлен проектом "+1".

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