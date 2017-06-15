Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мобильное устройство оценит качество продуктов

Социальная ответственность
15 июня, 11:59 UTC+3

Специалисты ООН разрабатывают девайс, который поможет сотрудникам профильных ведомств распознавать загрязнители и поддельные вещества в продуктах питания

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Рexels/stevepb

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разрабатывают мобильное устройство, способное распознавать загрязнители и поддельные вещества в пищевых продуктах. В проекте участвуют специалисты из Австрии, Бельгии, Китая, Индии, Малайзии, Марокко, России, Сингапура, Шри-Ланки. Девайс планируется выпустить через два года. Об этом сообщает центр новостей ООН.

Как утверждают эксперты, обнаружить токсины или следы загрязнения в продуктах можно в специальных лабораториях. Однако подобное оборудование представлено не во всех регионах.

"Цель проекта  - разработать портативное дешевое устройство, которое представители продовольственных ведомств могли бы использовать прямо на улицах или в магазинах, в частности, в развивающихся странах", - рассказал руководитель проекта, специалист по продовольственной безопасности в отделе ядерных методов в области продовольствия и сельского хозяйства (FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture) Саймон Келли.

Устройство будет работать по принципу детектора, с помощью которого таможенная служба выявляет на предметах или руках человека следы наркотиков и взрывчатых веществ. Прибор разделяет и анализирует крохотные частицы вещества (метод спектрометрии ионной подвижности).

Приборы смогут также устанавливать подлинность продукции. По словам главы лаборатории стабильных изотопов в Научном университете Малайзии (Universiti Sains Malaysia) Сьяхидах Мохаммед (Syahidah Muhammad), наказать виновников во многих случаях фальсификации продуктов невозможно из-за отсутствия доказательств.

Первым делом планируется настроить прибор на анализ сухого молока и растительного масла - двух продуктов, которые чаще всего подделываются. Во многих странах в продажу поступает "сточное масло" - так называют отходы растительного масла, которые уже были использованы в приготовлении еды.

По мнению Мохаммеда, портативные устройства и стандартизированные процедуры позволят ведомствам быстрее реагировать на контрольно-пропускных пунктах, предотвратят скопление на рынке загрязненной продукции и помогут улучшить продовольственную безопасность.

"Смартфоны открыли дорогу новому поколению инструментов, которые можно использовать вне традиционных лабораторий", - отметил глава Лаборатории ядерных наук и приборостроения (Nuclear Science and Instrumentation Laboratory) в Международном агентстве по атомной энергии Лэйн Дарби.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
2
Названы самые экологичные российские офисы 2016 года
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
2
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
3
Прощание с Баталовым состоится 19 июня в Доме кино
4
Несовершеннолетняя девушка умерла во время пластической операции в частной клинике Москвы
5
Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 17 человек
6
Скончался Алексей Баталов
7
Водитель "КамАЗа" погиб при тушении пожара на месте падения ступеней ракеты в Казахстане
Темы дня
Загрузка...
Реклама