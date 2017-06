Мобильное устройство оценит качество продуктов

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разрабатывают мобильное устройство, способное распознавать загрязнители и поддельные вещества в пищевых продуктах. В проекте участвуют специалисты из Австрии, Бельгии, Китая, Индии, Малайзии, Марокко, России, Сингапура, Шри-Ланки. Девайс планируется выпустить через два года. Об этом сообщает центр новостей ООН.

Как утверждают эксперты, обнаружить токсины или следы загрязнения в продуктах можно в специальных лабораториях. Однако подобное оборудование представлено не во всех регионах.

"Цель проекта - разработать портативное дешевое устройство, которое представители продовольственных ведомств могли бы использовать прямо на улицах или в магазинах, в частности, в развивающихся странах", - рассказал руководитель проекта, специалист по продовольственной безопасности в отделе ядерных методов в области продовольствия и сельского хозяйства (FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture) Саймон Келли.

Устройство будет работать по принципу детектора, с помощью которого таможенная служба выявляет на предметах или руках человека следы наркотиков и взрывчатых веществ. Прибор разделяет и анализирует крохотные частицы вещества (метод спектрометрии ионной подвижности).

Приборы смогут также устанавливать подлинность продукции. По словам главы лаборатории стабильных изотопов в Научном университете Малайзии (Universiti Sains Malaysia) Сьяхидах Мохаммед (Syahidah Muhammad), наказать виновников во многих случаях фальсификации продуктов невозможно из-за отсутствия доказательств.

Первым делом планируется настроить прибор на анализ сухого молока и растительного масла - двух продуктов, которые чаще всего подделываются. Во многих странах в продажу поступает "сточное масло" - так называют отходы растительного масла, которые уже были использованы в приготовлении еды.

По мнению Мохаммеда, портативные устройства и стандартизированные процедуры позволят ведомствам быстрее реагировать на контрольно-пропускных пунктах, предотвратят скопление на рынке загрязненной продукции и помогут улучшить продовольственную безопасность.

"Смартфоны открыли дорогу новому поколению инструментов, которые можно использовать вне традиционных лабораторий", - отметил глава Лаборатории ядерных наук и приборостроения (Nuclear Science and Instrumentation Laboratory) в Международном агентстве по атомной энергии Лэйн Дарби.

Материал предоставлен проектом "+1".