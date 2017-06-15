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Лидеры рыбного бизнеса призывают защитить океан

Социальная ответственность
15 июня, 12:28 UTC+3

Девять компаний из Азии, Европы и США планируют бороться с незаконным промыслом, чрезмерным выловом и загрязнением

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© Рixabay/PresBart

Производители морепродуктов из Японии Maruha Nichiro и Nippon Suisan Kaisha, Kyokuyo, тайская компания Thai Union Group, корейская Dongwon Industries, норвежские Marine Harvest и Cermaq, а также производители кормов для рыб Nutreco и Cargill Aqua Nutritio запустили инициативу "Рыбный бизнес для управления океанами" (The Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS) на Всемирной конференции по проблемам океана ООН (World Ocean Conference) в Нью-Йорке. Суммарный оборот девяти участников проекта составляет $30 млрд. Об этом сообщает The Guardian.

Компании обещали отслеживать цепочки поставок, чтобы предотвратить распространение незаконно выловленных морепродуктов, бороться с чрезмерным выловом рыбы, предотвратить загрязнение вод, разработать правила работы с поставщиками и совместно с правительствами усовершенствовать существующие правила рыболовства и искусственного разведения морских животных.  "Мы будем активно применять существующие стандарты сертификации и предотвращать вредные выбросы и разрушение мест обитания рыбы. Мы призываем всю отрасль сделать то же самое", - гласит заявление компаний.

Заместитель директора по науке в Стокгольмском центре жизнеспособности и устойчивости к изменениям (Stockholm Resilience Centre) Хенрик Остерблем (Henrik Osterblöm) отметил, что устойчивое рыболовство "имеет важное значение для того, чтобы прокормить растущее население". Морепродукты составляют 20% потребляемого в мире животного белка.

Эксперты полагают, что половина рыболовного промысла связана с незаконными операциями. Суда переходят в чужие национальные воды, рыбаки превышают установленные квоты, вылавливают животных, которые находятся под угрозой исчезновения. Другой проблемой специалисты называют медикаменты и дезинфицирующие средства, которые попадают в воду с ферм, где разводят рыбу и моллюсков.

Всемирная конференция по проблемам океана ООН проходила в Нью-Йорке с 5 по 9 июня. На мероприятиях форума собрались представители 193 страны, входящие в ООН. По завершению конференции участники разработали "призыв к действию". Страны обещали усилить контроль за рыбным хозяйством, запретить субсидировать рыболовство, способствующее чрезмерному или незаконному вылову рыбы.

Государства согласились разработать и внедрить стратегии по сокращению пластика и микропластика в океане, меры по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, а также по защите морских экосистем, способных улавливать СО2. "Призыв" должен помочь государствам достичь 14-ой цели устойчивого развития  - "Сохранить и рационально использовать океаны, моря и морские ресурсы в интересах устойчивого развития".

Материал предоставлен проектом "+1".

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