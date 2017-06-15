Бота-консультанта по раздельному сбору отходов запустили в Петербурге

В Санкт-Петербурге 15 июня запустили чат-бот Open Recycle Bot. Программа помогает пользователю сортировать накопившиеся отходы. Найти бота можно в мессенджере Telegram по запросу @openrecyclebot. Об этом сообщается в пресс-релизе "Теплицы социальных технологий".

Сервис работает следующим образом: пользователь подключается к Telegram-каналу, отправляет в чат фотографию или название предмета и получает в ответ информацию о том, перерабатывается ли данный вид мусора, а также список ближайших пунктов сбора.

Пока бот распознает восемь предметов - стеклянную бутылку, алюминиевую банку, прозрачную ПЭТ-бутылку, бумажный стаканчик, смятую бумагу, чековую ленту, целлюлозную упаковку из-под яиц и фольгу. Библиотеку объектов планируется расширить.

Программа работает в тестовом режиме. Бот может путать объекты. Разработчики просят сообщать об ошибках, так как обратная связь позволит улучшить алгоритм. Для этого в чате предусмотрена специальная кнопка.

Идея сервиса принадлежит петербургским программистам Виталию Есипову, Андрею Демакову и Вадиму Еварду. Команда представила прототип программ на пятом ежегодном хакатоне Open&Big Data Hackathon 2017, организованном "Теплицей социальных технологий" совместно с фондом "Открытый город" в Петербурге в марте, и выиграли грант размером 70 тыс. рублей на доработку проекта.

Необходимые данные по пунктам переработки отходов создатели получили со специального сайта Greenpeace Russia и из базы движения "РазДельный сбор". Авторы приглашают к сотрудничеству специалистов по нейросетям и переработке отходов. Код проекта выложен на веб-сервисе совместной разработки IT-проектов GitHub.

Разработчики надеются, что приложение повысит эффективность раздельного сбора в России, научив людей сортировать отходы. По данным Greenpeace, менее 5% мусора перерабатывается, большая часть (более 90%) отправляется на свалки.

Ежегодно площадь полигонов твердых бытовых отходов увеличивается на 0,4 млн га - территорию, которую вместе занимают Москва и Санкт-Петербург. Переработка отходов позволила бы к 2030 году сократить количество захораниваемого мусора в стране на 75-80%.

Организатор движения "РазДельный Сбор в Москве и области" Валерия Коростелева назвала инициативу полезной и актуальной: "Много материалов, много новой упаковки появляется, людям сложно ориентироваться. Нам часто присылают фотографии в социальных сетях и спрашивают: что это, можно ли переработать? Мне кажется, сервис пригодится людям, которые хотят сдать отходы, но не имеют времени или желания вникать в тонкости процесса. Тут вы можете просто сфотографировать и узнать, к чему относится предмет, куда нести, - отметила Валерия Коростелева. - Очень хорошо, что люди, которые умеют создавать технологии, не оставили экологию".

Главной темой для проектов хакатона "Теплицы социальных технологий" стали Цели устойчивого развития (ЦУР), принятые на уровне ООН в сентября 2015 года.

Команды, состоящие из представителей общественных организаций, экологических активистов, исследователей, дизайнеров и программистов работали над обработкой больших данных по России в области одной из 17 ЦУР, представив в результате визуализацию проблемы и способов ее решения - в виде инфографики, мобильного приложения или чат-бота.

Всего на Хакатоне разработали 14 полезных прототипов, среди которых - Telegram-бот, который показывает информацию о пищевых добавках, в том числе о потенциальном вреде и последствиях для здоровья; мобильное приложение RideMate, которое позволило бы горожанам находить попутчиков для ежедневных поездок по городу и снизить количество личного транспорта на улицах; карта Crashmap, которая показывает наиболее опасные перекрестки и уличные развязки.

Материал предоставлен проектом "+1".