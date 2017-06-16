В США отмечен самый высокий уровень образования среди иммигрантов за всю историю

Почти половина всех иммигрантов, приехавших в США между 2011 и 2015 годами, как минимум заканчивали колледж. Это беспрецедентный уровень для страны, заявила в интервью журналу The Economist Джейн Баталова, соавтор исследования для Института миграционной политики (Migration Policy Institute).

Иммигранты в США в среднем оказались более образованными, чем американцы в 26 штатах.

"Этот сдвиг остался незамеченным для широких слоев населения и политиков", - отметила исследователь. По словам Джейн Баталовой, у людей остались устаревшие понятия о том, какими бывают иммигранты.

В то же время число нелегальных мигрантов сокращается. По подсчетам Института миграционной политики, лишь пятая часть образованных иммигрантов проживают в стране без регистрации. Около трети беженцев имеют по крайней мере одну академическую степень (успешно проходят одну из программ высшего образования в колледже или вузе страны).

Миграционная политика Трампа

Как пишет The Economist, иммиграционные власти страны всегда отдавали больший приоритет тем, у кого в США есть родственники. Однако с приходом к власти президента Дональда Трампа такой подход может изменится. Один из первых указов Трампа на посту президента США был нацелен на ужесточение иммиграционных правил в стране.

Трамп заявлял, что хотел бы изменить юридические критерии отбора, взяв за пример те модели, которые применяют в Канаде и Австралии. В 1967 году Канада стала первой страной, которая начала давать разрешение на проживание на основании баллов: в приоритет ставились высшее образование, опыт работы и свободное владение языком. Некоторые советники президента США считают, что эта система более эффективна, чем подход, ориентированный на семью.

В то же время Канада и Австралия пришли к выводу, что их система не всегда работает корректно. Большое количество иммигрантов, въехавших на основании полученных баллов, остались безработными. В связи с чем обе страны изменили критерии отбора, чтобы в первую очередь статус иммигранта могли получить люди, у которых уже есть предложения о работе.

Из более чем 1 млн получивших так называемые грин-карты (green card, удостоверение личности, подтверждающее наличие вида на жительство в США у человека, не являющегося гражданином страны) в 2015 году почти половина были ближайшими родственниками американских граждан. Еще 20% получили преимущества за счет других членов семьи. Лишь 14% иммигрантов въезжали в страну по рабочим визам - это примерно столько же, сколько прибыли в страну в качестве беженцев или просителей убежища. Еще 5% были победителями лотереи.

Иммиграция в развитых странах

США - это не единственная страна, где наблюдается увеличение количества образованных иммигрантов. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, их число в развитых странах увеличилось на 70% в период с 2001 по 2011 год. При этом одна из трудностей, с которыми сталкиваются даже образованные мигранты, заключается в том, что работодатели не всегда признают иностранные дипломы и опыт работы за рубежом.

Как пишет портал о недвижимости PropertyWire, иммиграция в развитых странах влияет на арендные ставки и цены на рынке жилья даже больше, чем на рынок труда. Росту цен способствует также растущий интерес со стороны иностранных покупателей.

Согласно прогнозу экспертов американского Института Катона (Cato Institute), рост населения города в 1% дает всплеск ренты в 1%. Приток иммигрантов потенциально может увеличить арендную плату на 3,7%.

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