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Глобальное потепление угрожает распространению малярии в Эфиопии

Социальная ответственность
17 июня, 11:29 UTC+3

В высокогорных районах страны раньше никогда не было малярийных комаров

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Материал из 1 страницы
© Wikipedia/Alvesgaspar

Высокогорные районы Эфиопии, ранее непригодные для жизни теплолюбивых малярийных комаров, все чаще становятся очагами малярии, поскольку климат становится более жарким. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Мэн и Колумбийского университета в Нью-Йорке. О работе, опубликованной в журнале Environmental Research Letters, сообщает агентство France Press.

Именно в горной местности страны живет большинство населения Эфиопии. "Особую озабоченность вызывает то, что изменения происходят в густонаселенных высокогорьях, где возвышения исторически служили буфером против передачи малярии", - считают исследователи.

Комары разносят малярийных паразитов Plasmodium falciparum и P. vivax. Температура воздуха ниже 18 градусов препятствует распространению P. falciparum. Порог выживания для P. vivax составляет 15 граусов. Низкие температуры также препятствуют распространению москитов - переносчиков паразитов.

Сокращение зон, недоступных для малярийных комаров, происходит с 1981 года. Ранее значительная часть Эфиопского нагорья - территории от 1500 до 2500 метров над уровнем моря - были недоступны для передачи малярии. Ученые пришли к выводу, что температуры выросли как минимум на 0,22 градуса за десятилетие.

Ученые проанализировали данные о температурах в регионах страны, охватывающие период с 1981 по 2014 год. Высота, на которой сохраняются температурные пороги, не подходящие для обитания малярийных комаров, за это время поднялась на 100 метров. Авторы исследования пришли к выводу, что распространению малярии способствовали глобальное потепление и вызванное им явление Эль-Ниньо, а также сжигание ископаемых видов топлива людьми.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году было зарегистрировано 212 млн случаев малярии во всем мире. Тогда из-за болезни умерли 429 тыс. человек. 90% случаев заболеваемости приходятся на страны Африки. Дети в возрасте до пяти лет подвергаются наибольшему риску.

Материал предоставлен проектом "+1".

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