Ученые отметили недостаток женщин в технологических стартапах

В стартапах, которые были созданы с участием по меньшей мере одной женщины, примерно 48% работников являются женщинами. Однако в стартапах, созданных мужчинами, женщин работает в два раза меньше. К такому выводу пришли авторы опроса о равенстве на рабочем месте, подготовленном краудинвестинговой компанией FundersClub.

Результаты исследования включают данные о 234 стартапах в Кремниевой долине, в целом по США и других странах мира.

Показатель в 48% является выше зафиксированных данных по таким крупным технологическим компаниям, как Google (31%), Facebook (33%), Uber (36%) и Airbnb (43%). В целом стартапов с женщинами, входящими в руководство, в среднем в 2,4 раза больше, чем тех, которыми управляют только мужчины - 38%.

При этом в командах, которыми руководят женщины, 23% женщин занимаются непосредственно разработкой. Это в 2,3 раза больше, чем в среднем по всем технологическим компаниям.

Исследование предлагает объяснение того, как разные факторы могут повлиять на гендерный состав сотрудников стартапа. Авторы документа отмечают, что пять компаний с наибольшей капитализацией в рейтинге S&P 500 (фондовый индекс, включающий в себя акции 500 американских компаний с самой большой капитализацией, который составляет компания Standard&Poor's, которая занимается аналитическими исследованиями финансовых рынков - Прим. "+1") являются технологическими.

Исследователи подчеркивают, что по этой причине технологические стартапы, чей трудовой коллектив постоянно растет, находятся в наилучшем положении для того, чтобы влиять на гендерное разнообразие нанимаемых сотрудников.

Несмотря на то, что во многих из опрошенных компаний работает менее 20 человек, гендерный состав кадров для них является важным аспектом. Исследователи отметили, что учредители почти 100 технологических стартапов из США предоставили не только данные о гендерном разнообразии работников, но и собрали откровенные письменные отзывы сотрудников по данному вопросу.

Вопрос трудоустройства женщин входит в сферу интересов ООН. По данным организации, хотя число женщин с высшим образованием достигло исторического максимума, положение с их трудоустройством по-прежнему выглядит плачевно.

"Заканчивая с отличием вузы, молодые девушки не могут найти работу, хотя они все чаще опережают молодых людей, особенно в таких дисциплинах, как медицина и математика", - говорится в официальном сообщении ООН.

Особенно остро этот вопрос стоит в развивающихся странах, где женщины занимают 75% должностей, не защищенных юридическими обязательствами со стороны работодателя. По подсчетам экспертов, в Швеции и во Франции женщины зарабатывают на 31% меньше, чем мужчины, в Германии - на 49% меньше, а в Турции - на 75% меньше.

Материал предоставлен проектом "+1".