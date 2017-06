Крупные свалки пластика обнаружили в Арктике

Самые северные и малонаселенные норвежские территории архипелаг Шпицберген (Свальбард) и остров Ян-Майен загрязнены сильнее, чем любые другие европейские острова. К таким выводам пришли участники экспедиции научно-исследовательского центра Вагенингенского университета. Об этом сообщает The Guardian.

Голландские специалисты провели в Арктическом регионе три недели. Они проверили шесть берегов полярного архипелага Шпицберген, расположенного в Северном Ледовитом океане. На каждых 100 метрах ученые обнаружили в среднем по 876 объектов мусора. На самом удаленном острове в Северной части Атлантики специалисты зафиксировали по 575 предметов. На голландских пляжах, для сравнения, в среднем находят по 375 объектов.

Половину пластиковых объектов ученые идентифицировать не смогли - предметы потеряли форму. По расчетам ученых, 12% пластикового мусора попало на отдаленный архипелаг с рыболовецких судов. 8% составляли пластиковые крышки из-под бутылок. Как установили исследователи, большая часть мусора поступает издалека. Специалисты, в частности, обнаружили ведро, которое, вероятно, использовалось на устричных фермах в южной части Европы.

Мусор поступает на острова из Европы и Северной Америки. К полярным берегам отходы несет Гольфстрим. Согласно исследованиям океанографа Имперского колледжа Лондона Эрика ван Себилля, пластик, сброшенный в море у берегов Великобритании, доплывает до Арктики за два года.

Как рассказал The Guardian участник экспедиции Воутер Ян Штритман, пластик остается в Арктике навсегда. "Число отходов в Арктике растет с каждым годом. Воды, вокруг Шпицбергена превращаются в сливную яму Гольфстрима", - добавил специалист. Согласно ряду исследований, около тонны пластмассы уже заморожено в Арктических льдах. Сейчас Штритман разрабатывает меры, направленные на сокращение мусора в океане.

По данным ООН, пластик составляет 80% мусора в океане. Ежегодно в воды попадают 8 млн тонн этого материала. По словам ученых, нет ни одного места в мире, которого бы не коснулась пластиковая проблема. В феврале ученые Ньюкаслского университета зафиксировали "экстраординарные" уровни токсического загрязнения в Марианской впадине.

В мае специалисты австралийского университета Тасмании и британской благотворительной организации "Королевское общество защиты птиц" (Royal Society for the Protection of Birds) обнаружили 18 тонн пластика на необитаемом острове Хендерсон в южной части Тихого океана.

Согласно докладу Международной морской организации (International Maritime Organization), 80% пластмасс поступает в воды с суши, 20% - с судов. На Всемирной конференция по проблемам океана ООН, которая проходила в Нью-Йорке с 5 по 9 июня 2017 года, представители 193 стран разработали "призыв к действию". Государства, в частности, согласились разработать и внедрить стратегии по сокращению пластика и микропластика в океане.

Материал предоставлен проектом "+1".